Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 25 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Orçamento secreto vai capturar verba para a Saúde em 2023

Com salários em atraso, recenseadores falam em greve

Governo aumenta IPI de 109 produtos para favorecer Zona Franca

Redução de tributos no combustível pode custar mais de R$ 50 bi em 2022

Prévia da inflação registra queda de 0,73% em agosto, mostra IBGE

Preços IPCA-15, prévia da inflação, acumula alta de 9,6% em 12 meses

Fed deve adotar discurso de alta de juro para conter inflação

Queda da inflação não chega a todos

O Trabalho em plataformas digitais

Por que as redes estão mudando sua estratégia

O Globo

Quase 140 itens acumulam alta superior a 10% em 1 ano

Prévia do IPCA de agosto registra deflação de 0,73%

Anatel investiga teles por causa do ICMS

Petrobras foi maior pagadora global de dividendos no 2° tri, mostra relatório

Água contaminada em nível crítico é consumida em 176 cidades brasileiras

Folha de S. Paulo

Sem infraestrutura, 5G pode elevar desigualdade de acesso a serviço público

Argentinos se refugiam da inflação em moeda boliviana e ‘dólar cabeção’

Varejistas sobem na Bolsa após deflação, mas exterior pesa

Inflação cai em prévia, mas em 4 capitais ainda passa de 10%

4º lote do IR tem correção de 3,03%

Governo blinda Zona Franca de Manaus para destravar corte do IPI

Justiça libera R$ 20 bi em precatórios para INSS e servidor federal

Petrobras lidera ranking global de dividendos pagos no 2º tri

Prisão de bispo na Nicarágua aumenta tensão com Igreja

Prefeitura de SP recomenda usar máscara contra varíola dos macacos

Entenda o vaivém dos cortes de IPI

Alemanha inaugura 1ª frota de trens movidos a hidrogênio do mundo

Fachin rejeita ação contra 0303 em ligações de telemarketing

Valor Econômico

Últimos leilões do ano podem somar R$ 22 bilhões em obras

A principal licitação, prevista para setembro, é a do lote de rodovias Noroeste Paulista, do governo de São Paulo, com investimentos estimados em R$ 10 bilhões

Alta da Selic ainda explica pouco da queda da inflação

A redução de tributos e os cortes nos preços de energia e combustíveis foram os principais responsáveis pela deflação prévia de agosto

Onda de calor extremo causa danos à China

Escassez de água pode resultar em aumento substancial dos preços de alimentos ou em uma crise alimentar grave, diz Lin Zhong, professor da City University of Hong Kong

Inadimplência e juros altos desafiam fintechs

A questão é mais evidente entre as fintechs que atuam com crédito sem garantia, voltado a clientes de baixa renda, público que tende a sofrer mais com a inflação

Especialistas pedem urgência com vacinas para evitar volta de doenças

Queda sistemática de cobertura vacinal desde 2015 pode trazer de volta enfermidades consideradas ‘erradicadas’ no país

Casos de síndrome respiratória aguda seguem em queda

Segundo pesquisadores da Fiocruz, recuo ocorre tanto na tendência de longo prazo como na de curto

Redução de impostos leva prévia da inflação a queda recorde de 0,73%

Apesar de ficar aquém da expectativa, resultado reforça projeções de deflação para agosto

Ciclo de alta de juros afeta pouco os preços

Gasolina sozinha respondeu por 1,07 ponto da queda do IPCA-15 e, sem ela, o indicador teria sido positivo

União pode deixar de receber R$ 9,2 bi em dívidas estaduais

Total corresponde a parcelas não pagas dos Estados que recorrem ao STF contra corte do ICMS

Redução do IPI preserva 170 produtos da Zona Franca

Corte de 35% na alíquota protege quase 100% da produção do Amazonas

TCU dá aval para privatização de metrô de Belo Horizonte

Edital para a venda da participação da União poderá ser publicado, desde que atendidas algumas determinações feitas pelo tribunal

Salário de servidor inibe reforma administrativa

Pressão por reajuste pode inviabilizar programas de governo apresentados pelos candidatos

Lei antiganância não é tabelamento, diz Marconi

Coordenador do programa de governo de Ciro Gomes afirma que a ideia é estabelecer um limite para os altos juros praticados no país

Setor de saúde prevê cortes com piso de enfermagem

Sem a contrapartida de um subsídio, hospitais, clínicas e laboratórios estimam demissão de 83 mil profissionais; Cofen diz se tratar de especulação

Pausa no trabalho pode ser inspiração para novos desafios

Profissional deve cuidar do planejamento financeiro antes de sair de licença

As culturas organizacionais estão desmanchando…

A colunista Betânia Tanure escreve sobre as diferentes escolhas dos profissionais, entre home office, trabalho híbrido e presencial – e como fica a gestão nisso tudo

Produção brasileira de grãos deve superar 300 milhões de toneladas

Primeira estimativa da Conab para a nova temporada indica aumento de 13,5%

Abates de bovinos e aves também devem aumentar em 2023

Mas, segundo a Conab, alta de custos ainda preocupa

Discurso de BC dos EUA deve ditar rumo do dólar

As expectativas são de que Powell use o simpósio para reafirmar a determinação do Fed de combater a inflação