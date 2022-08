Acidente entre dois caminhões e uma caminhonete deixa três pessoas feridas em Cambé

O motorista da carreta (Volvo), ficou preso entre as ferragens. Ainda de acordo com as equipes de resgate ele corre risco de amputação do pé esquerdo.

Um acidente entre dois caminhões e uma caminhonete deixou três feridos na noite desta quarta-feira (24). O acidente ocorreu na BR 369, no trecho próximo ao centro de distribuição do grupo Muffato, em Cambé.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os três feridos seriam o condutor da caminhonete e uma passageira e o motorista de uma carreta.

De acordo com informações, os veículos envolvidos seguiam no mesmo sentido, quando na altura do KM 166, um dos caminhões atingiu a parte traseira da caminhonete que foi lançada contra o segundo caminhão. Com a batida o caminhão Mercedes-Benz com caçamba tombou e o caminhão Volvo (carreta) e a pick-up Mitsubishi L200 com placa de Londrina foram parar a margem direita da pista. O Caminhão Volvo teve a cabine arrancada do chassis enquanto a caminhonete acabou capotando.

O motorista da carreta (Volvo), ficou preso entre as ferragens. Ainda de acordo com as equipes de resgate ele corre risco de amputação do pé esquerdo. Durante o atendimento a esta vítima que levou quase duas horas, ele se mostrava consciente e comunicativo com os bombeiros e a equipe médica do Samu.

Após ser retirado das ferragens o motorista que foi identificado como Valdir de Oliveira, foi encaminhado por uma ambulância do Samu ao Hospital Evangélico em Londrina.

Já o condutor da caminhonete e a passageira foram levados com ferimentos médios ao Hospital Santa Casa de Cambé.

O motorista do caminhão caçamba identificado como Roberto, teve ferimentos leves e recusou encaminhamento a uma unidade hospitalar.

O acidente mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipe médica do Samu, Siate e Corpo de Bombeiros de Cambé e Rolândia.

Durante o tempo de resgate das vítimas, a pista no sentido Rolândia/Londrina precisou ser interditada tendo o trânsito desviado para a via marginal.

LONDRINA NEWS