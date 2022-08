Secretaria de Obras conclui revitalização da ponte da Estrada do Conan

A Secretaria de Obras de Cambé concluiu na tarde da quarta-feira (24) a reforma da ponte da Estrada do Conan, que liga a região da Warta ao Conjunto São Jorge, de Londrina. A ponte recebeu novas bases de sustentação e pranchas de madeira que fazem a cobertura do assoalho. Segundo Manoel Cicero dos Santos, secretário de Obras, a obra aconteceu em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Londrina, já que o local fica na divisa entre as duas cidades. O trânsito de carros e de pedestres já está liberado no local.

A ponte, que cruza o Córrego Jacutinga, precisou ser bloqueada no dia 11 de agosto por conta das más condições de trafegabilidade, já que a base de madeira estava apodrecendo. “Agora o trecho está mais seguro para quem precisa atravessar o local todos os dias”, explica. O secretário ressalta que a travessia tem 7 metros de comprimento e fica a 3 metros de altura do córrego. “A ponte é muito utilizada por agricultores que passam com maquinário pesado e por crianças e adolescentes que vêm para a cidade para estudar, então é fundamental que a transposição garanta a segurança que essa população necessita”, explica.

Manoel Cicero dos Santos esclarece que a expectativa para os próximos anos é de construir uma ponte de cimento no local, já que a vida útil é maior, o material não apodrece e é mais segura. “Mesmo utilizando uma madeira de qualidade, com a ação do tempo ela tende a apodrecer, então precisamos de uma medida mais definitiva no local, assim como em outras pontes da cidade”, ressalta. O secretário de Obras também destaca a importância da parceria com o município de Londrina na conclusão da obra. Segundo ele, a Secretaria de Meio Ambiente de Londrina fez a doação dos materiais utilizados na reforma e o município de Cambé ficou responsável por retirar a antiga estrutura e refazer a nova ponte.

“Agradeço muito a parceria de Londrina nesta obra, que auxiliou tanto a população que vive em Cambé quanto a que mora em Londrina. Estamos muito felizes com o resultado da ponte e da parceria’, finaliza.