Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 26 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

1º caso de transmissão de homem para cachorro

Casos de varíola dos macacos caem 21%, mas Américas preocupam

Infecção tripla de covid, varíola dos macacos e HIV é registrada

Covid matou mais de 1 milhão de pessoas apenas neste ano

Programa do BNDES já tem demanda de R$ 1,1 bi

Corrigir IR pode custar até R$ 226 bi

Para aliviar o IR de quem ganha menos, candidatos querem taxar dividendos

Fiesp defende liberdade de expressão após operação contra bolsonaristas

Presidente sobe o tom e cobra fundamentação de Moraes para buscas

O Globo

STJ impede empresa de usar nome de rival em link patrocinado do Google

Anatel avalia determinar que teles repassem queda do ICMS ao consumidor

Novas pistas de pouso e decolagem

Censo: recenseadores se queixam de atraso nos pagamentos

Folha de S.Paulo

Mudanças na Lei do Pantanal contrariam a Constituição, diz Promotoria

MG registra caso de varíola dos macacos transmitida para cachorro

Ciro quer tecnologia para acompanhar os pacientes do SUS

Coronavírus matou 1 milhão de pessoas no mundo neste ano

Moscou agradece ao Brasil por neutralidade no conflito

Caixa tem R$ 24 bi esquecidos em cotas PIS/Pasep

Governo usa crise energética da Europa contra crítica ambiental

Bolsonaro cobra de Moraes fundamento para operação

Reportagem foi única base para Moraes autorizar ação contra bolsonaristas

Insumo caro faz fabricante de queijo em MG adaptar produção

Mapa de digitalização das micro e pequenas empresas brasileiras

Consignado em bancos será investigado

Proporção de executivos que planejam aumentar gastos em tecnologia

Evento de banqueiros no velho oeste dos EUA afeta o seu bolso

Atrasado, Brasil investe em tecnologia para gestão de risco

Entenda o que é o quiet quitting, fenômeno que chama atenção no mundo do trabalho

O tamanho do buraco fiscal de 2023

Valor Econômico

Governo facilita produção de barco para exportação

Uma das alterações é a possibilidade de uma embarcação ser produzida utilizando o regime de drawback mesmo sem comprador definido

Pelo 29º mês, trabalhador não obtém reajuste real

Salariômetro, da Fipe, mostra reajuste mediano de 11,9% em julho, exatamente a inflação no acumulado em 12 meses

Grande varejo estima perdas de R$ 7,8 bilhões com calotes

Segundo um ex-diretor financeiro de uma varejista, o aumento das perdas reflete um cenário de renda menor e dificuldade de renegociação com os clientes

China aprova US$ 146 bilhões em estímulos

Poucos analistas acreditam que o pacote, de mais de 1 trilhão de yuans, será capaz de tirar a economia chinesa do marasmo

Meios de Pagamento

Modalidade de pagamento da startup Payface, que utiliza reconhecimento facial para aprovar transações no varejo, já é encontrada em mais de 500 pontos de venda no país

‘BC faz aposta arriscada’

Para Carlos Woelz, da Kapitalo, os preços do mercado estão colocando em questão o palpite do banco de que a provável desaceleração das economias doméstica e global vai derrubar a inflação

Inflação cai e anima fundos imobiliários

Em menos de 30 dias, o índice do setor na B3, o Ifix, saiu do nível de estagnação para ganho de 4,6%, puxado pelos portfólios com ativos físicos, como lajes, shoppings e galpões

Recenseadores relatam atrasos e pagamentos abaixo do previsto

Até agora, já ocorreram 6.550 rescisões de contratos entre os 180 mil recenseadores

10,6 milhões não sacaram R$ 25 bi em cota do PIS/Pasep

Em média, segundo a Caixa, há R$ 2,3 mil disponível por saque a quem ainda tem direito

Preços administrados puxam inflação para menos de 7% este ano

Queda de imposto em energia e gasolina ajudam, mas outros grupos seguem próximos de 10%

Lei ‘antiganância’ pode restringir oferta de crédito

Se a instituição financeira não puder cobrar uma taxa que cubra o risco, é mais fácil não emprestar

Bolsonaro critica Moraes e diz ver ‘escalada contra a liberdade’

Presidente protesta contra ação da PF contra empresários que defenderam golpe

PF faz cruzamento de dados de WhatsApp com inquérito

Fim da liberdade de expressão é o mesmo que o fim da democracia brasileira.

Sem energia, cidade estende fechamento de fábricas (China)

Período de paralisação das atividades deveria ter acabado na quarta-feira, mas foi ampliado por tempo indeterminado

Ataques desconectam usina nuclear da rede e Ucrânia vê risco

Governo dos EUA querem que a Rússia estabeleça uma área desmilitarizada em torno de Zaporizhzhia, maior usina atômica da Europa

Negócio da cocaína prospera e já ameaça quase toda a América Latina

Violência do narcotráfico vai bem além de México e Colômbia e atinge países menos visados na região. E gangues de narcotráfico estão expandindo suas áreas de atuação.

Fernández diz que procurador não se suicide (ameaça a esquerda)

Sem dólares, Argentina tenta evitar desvalorização

Ministro da Economia pedirá mais dinheiro ao FMI de nova linha que deverá estar disponível a partir de outubro

Relevância da política externa

No cenário que se vislumbra o Brasil deveria posicionar-se de modo a manter sua neutralidade e uma posição estratégica

ONS obtém certificado por evitar emissões

Operador evitou a emissão de 2,3 mil toneladas de CO2, em cálculo baseado na metodologia criada pela Thymos Energia

Impasse ameaça acordo final sobre Mariana

Órgãos públicos avaliam ir à Justiça contra Samarco e as suas controladoras Vale e BHP para cobrar reparação

Falta de chips deve continuar em 2023

Nova regra para reduzir emissões dos veículos a diesel vai demandar mais semicondutores na produção dos caminhões

Nos Estados Unidos, cai a venda de vestuário

Os gastos no varejo diminuíram neste ano à medida que os preços mais altos de combustíveis e alimentos prejudicaram, e ainda afetam, os orçamentos das famílias nos Estados Unidos

Com clima adverso no Brasil, café já acumula alta em 2022

Grão subiu na bolsa de Nova York nos últimos cinco pregões

Exportações brasileiras de milho voltam a ganhar força

No porto de Paranaguá, no Paraná, carregamentos deverão somar 988,5 mil toneladas entre julho e o fim de setembro

Marfrig aumenta aposta em vendas de hambúrgueres

Nova fábrica em Bataguassu (MS) ajudará a ampliar fatia de produtos de valor agregado na receita

Home office, híbrido ou presencial: como deve ser a nova jornada de trabalho, segundo CEOs e pesquisas.Cultura corporativa, capacidade de atrair currículos qualificados e curva de produtividade ao fim do mês estão em jogo, segundo CEOs consultados pelo Valor

Moeda abstrata?

O dinheiro do futuro será mais digital e diverso e poderá cruzar fronteiras com a facilidade e velocidade das redes sociais

Com novas tecnologias, real digital começa a ganhar forma

Primeiros testes do projeto que está sendo desenvolvido pelo Banco Central começam em 2023

Pix substitui dinheiro e valor se aproxima de R$ 1 trilhão por mês

Usados pelas empresas, TED e DOC ainda representam 46% e 22% dos valores transferidos

Aumento dos golpes é desafio para modalidade

Bancos agem com a Polícia Federal para coibir fraudes e golpes com uso do Pix

Nas ruas, ganhos e perdas com o Pix

Pessoas não andam mais com dinheiro no bolso e quem trabalha nas ruas sentiu a diferença nas gorjetas

Maquininhas retomam o fôlego após queda de taxas

Nos balanços do semestre passado, os números já mostram recuperação do segmento

Pandemia acelerou digitalização do dinheiro

A digitalização financeira iniciada na década passada acelerou na pandemia com a massificação de meios eletrônicos e novas tecnologias

Apesar do Pix, pagamentos com débito aumentam

Valor transacionado em pagamentos por aproximação cresceu 306,3% no primeiro semestre sobre igual período de 2021

Cliente pode usar redes para mandar dinheiro ao exterior

Bandeiras usam os trilhos do cartão de débito para enviar e receber valores de outros países; para crédito, falta autorização do BC

Plataformas promovem inclusão e facilitam renegociação de dívidas

Foco das fintechs é população de baixa renda moradora de comunidades pobres

Cresce uso de biometria facial e geolocalização contra fraude

Instituições financeiras buscam soluções de segurança para mitigar fraudes potenciais, entre elas a biometria facial, e o uso do celular

Na boca do caixa, sorriso já paga compras sem celular ou cartão em seis Estados

Reconhecimento facial permite ao cliente pagar contas sem utilizar um dispositivo eletrônico ou cartão

Pesquisa mostra que criminosos preferem agir de madrugada

Os produtos mais visados pelos golpistas são eletrônicos (9% do total), celulares (7,9%) e games (5,6%)