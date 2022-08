Museu de rua em homenagem ao Agosto Dourado vai até quarta-feira (31)

Em homenagem ao mês Agosto Dourado a Unidade de Lactação de Cambé (Unilac) promove um museu de rua em parceria com a Secretaria de Comunicação. O Agosto Dourado é um mês dedicado à conscientização, proteção e apoio ao aleitamento materno e à doação de leite humano. O museu conta com fotos de mães doadoras de leite na Unilac e com informações sobre o aleitamento materno. A exposição estará disponível para visitas até a quarta-feira (31) no calçadão de Cambé.

O Agosto Dourado foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1992, em conjunto do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O Ministério da Saúde adotou a campanha escolheu agosto para o Mês do Aleitamento Materno. O intuito das fotos e das informações sobre o aleitamento materno é a sensibilização para a importância da amamentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil conta com apenas 45,8% dos bebês de até seis meses recebendo exclusivamente leite humano como fonte de nutrientes, número abaixo da meta estipulada pela organização que é de 70%. A recomendação da OMS é que o aleitamento materno seja mantido por até dois anos.

A chefe da unidade de educação em saúde, Lucimara Cristina Frasson Pontes, conta que essa não é a primeira vez que o museu de rua foi montado. “A gente percebe que por meio do museu esse tema é colocado diretamente em contato com a população”, detalha. Ela ressalta que o aleitamento materno e a doação de leite humano são questões de saúde pública e que o museu pretende homenagear as mulheres doadoras de leite materno. “Esse leite doado é fundamental para aumentar as chances de recuperação de bebês prematuros ou de baixo peso, internados em UTIs neonatais”, acrescenta.

Estudos da Fiocruz apontam que o leite materno tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, e também contribui para a saúde do bebê prevenindo infeções respiratórias e problemas intestinais. Os benefícios do leite materno perduram até a idade adulta reduzindo o risco do desenvolvimento de diabetes, hipertensão e obesidade.

As mães também são beneficiadas pela amamentação, principalmente na primeira hora de vida do bebê, na qual o ato de amamentar pode prevenir o risco de hemorragias uterinas e auxiliar nas contrações. A longo prazo a amamentação diminui o risco do desenvolvimento de câncer de mama e de ovários, anemia, osteoporose, doenças cardíacas e depressão pós parto.

Aquelas mulheres interessadas em se tornarem doadoras de leite precisam preencher apenas dois requisitos: basta estar amamentando e saudável. Além disso, não é necessário ter uma produção láctea alta, apenas 50ml por dia durante o período de uma semana já é o suficiente para ser doado.

Para mais informações sobre a doação de leite materno é necessário entrar em contato com a Unilac pelo telefone (43) 3174-0235, pelo WhatsApp pelo número (43) 9 9187-6285 ou pelo Instagram da Unidade @unilac_cambe.