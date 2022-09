Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 09 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Morre Elizabeth II, rainha por 70 anos; Charles III herda ameaça de secessão

‘Acho que vai ser uma transição pacífica, não vejo risco para o País’

Governo libera R$ 1,7 bi para o orçamento secreto

‘Brasil quer ser um Canadá na mineração’, diz Sachsida

Ministro afirma que a ‘mão de Deus’ ajudou a derrubar o preço do diesel

Mesmo sem recursos, Bolsonaro fala em novo aumento para o Auxílio

Pequenas intervenções para grandes mudanças

Trabalhadores da Mercedes-Benz param no ABC

Shoppee anuncia o fim de sua operação na Argentina

O Globo

Manchete: Elizabeth II, a rainha inabalável

MEC admite que bolsas do Prouni foram duplicadas

Congonhas pode ampliar voos a partir de março

‘Saúde precisa ser prioridade, da prevenção ’ao tratamento

Queda no IDH

Com alta de 0,75 ponto, BCE leva juros ao maior patamar desde 2011

Folha de S. Paulo

Manchete: Morre Elizabeth 2ª, rainha por 70 anos

Bolsonaro agora acena com extra de R$ 200 no Auxílio Brasil

Indígenas pataxós denunciam novos ataques no sul da BA

Brasil (e o mundo) cai três posições no IDH da ONU devido as crises da pandemia

Valor Econômico

Renda apertada ameaça recuperação de serviços

Famílias com rendimento entre 1 e 1,5 salário mínimo têm 21,27% da renda comprometidos com supermercado e 22,46% com serviços, segundo o peso das despesas em cada intervalo de renda

BCE faz maior alta de juro de sua história

Taxa referencial de juros passou de zero para 0,75%, na maior elevação desde a adoção do euro, em janeiro de 1999; novas altas serão necessárias para levar a inflação à meta de 2%, diz Lagarde

Morte da rainha Elizabeth marca o fim de uma era

Seu reinado, o mais longo da história britânica, abrangeu 15 premiês e 14 presidentes dos EUA, além de atravessar a Guerra Fria e várias crises políticas e econômicas

Desafio de Charles é manter confiança na coroa

Além de não ter o mesmo carisma da mãe, outro componente pode dificultar o reinado de Charles III, já que o Reino Unido está diante de uma crise econômica sem precedentes

Reino Unido lança plano de US$ 115 bi para energia

Entre as medidas anunciadas pela nova premiê Liz Truss está a definição de um teto anual de 2,5 mil libras para as contas de energia das famílias britânicas, que quase quadruplicaram

Além das cotas

Em meio a discussões sobre revisão de lei que abriu vagas para negros e indígenas, desafio é garantir manutenção de alunos nas universidades públicas.

grifo: (prova de que as cotas não é a solução, manutenção deste grupo começa com uma educação de qualidade de base. A ideia de dar vaga sem ter a capacidade de se desenvolver pelos saberes acumulado ao londo do ensino de base é o principal fator, receber o diploma sem esta capacidade estaremos construindo profissionais incapacitados, dependendo da área, seria de grande risco. Todo um volume de circunstâncias, seja econômico, cultural, educacional, ambiental e no desenvolvimento da infância, são problemas a serem enfrentados.)

Parceria de R$ 5 bi para térmicas em SC

São dois projetos termelétricos a gás natural, o primeiro prevê a construção da Usina Termelétrica Norte Catarinense e o segundo se refere a uma nova unidade geradora de 440 MW

São Paulo aposta em hidrogênio verde para atrair investimento europeu

Estado quer ser alternativa de longo prazo para diminuir a independência energética dos europeus em relação ao gás russo

Pequena empresa mostra otimismo após nove anos

Resultado é impulsionado pelas “bondades” do governo, pela queda na inflação e pela melhora no mercado de trabalho

Decreto dribla Pacheco e paga R$ 1,6 bi em emendas do relator

Desenvolvimento Regional é ministério mais beneficiado por decisão

Guedes defende participação do setor automotivo brasileiro nas cadeias globais

Ministro reafirma desejo de reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados

Cade pede mais prazo ao STF para avaliar política de preço da Petrobras

Órgão quer mais 60 dias para obter informações mais detalhadas da estatal

Serviços ‘disputam’ renda apertada e alta deve ter fôlego curto

Setor deve perder poder de impulsionar atividade se rendimento dos mais pobres não evoluir, defendem economistas

Economistas têm dúvida sobre efeito da alta dos juros

Incertezas quanto a eleições e à política econômica do próximo governo também tornam o cenário nebuloso para o segundo semestre e o ano que vem

Com emprego e MEI, venezuelanos lideram refugiados no Brasil

Nacionalidade representa 78% dos pedidos de refúgio desde 2016, qualificação ajuda a obter ocupação

Fux destaca ataques e hostilidade ao STF ao encerrar gestão

Ministro afirma que questionamentos sobre a legitimidade das decisões foram intensos

(Ditadura da toga resistente e avança) Rosa tira da PGR apuração de ataques às urnas a embaixadores. Ministra determinou que investigação contra Bolsonaro passe a tramitar apenas no Supremo

Reino Unido gastará US$ 115 bi para subsidiar energia

Plano anunciado ontem pelo novo governo britânico prevê um teto para o reAjuste das conta de energia de famílias e empresas. Estado vai cobrir a diferença, em meio à disparada de preços

Ucrânia anuncia grande avanço militar

Afinal, a tecnologia chegou à sala de aula?

Internet vinte vezes mais rápida escancara a urgência de preparar as escolas para que usufruam pedagogicamente de todo seu potencial

Morte de Elizabeth II encerra uma era no Reino Unido

Reinado de Elizabeth II durou 70 anos e seu filho assume como rei Charles III

Charles III herda da mãe a coroa e um enorme desafio

Diferentemente da mãe, Charles gosta de tornar públicas suas opiniões, como faz sobre questões climáticas, de saúde pública ou de segurança dos soldados no Iraque

Grupo diversifica após compra da usina a carvão Jorge Lacerda

Empresa defende que usina tem função estratégica para a região Sul, apesar dos questionamentos sobre a emissão de gases de efeito estufa

Sindicato tentará reverter demissões na Mercedes

Presidente da entidade não acredita que a indústria do ABC absorverá as atividades que a montadora pretende terceirizar

Como pode faltar comida na mesa no Brasil, que exporta toneladas de grãos e carnes?

Artigos de diversas áreas confirmam diagnósticos de Josué de Castro

Polarização política, Me Too: como certas ideias se propagam na sociedade

Um desafio chamado plástico

Empresas, organizações não governamentais e sociedade se unem para acabar com os resíduos plásticos

Entenda porque a cadeia do alumínio estampa a invejosa marca de 98%

Rentável e de fácil manuseio, o alumínio chega ao índice de reciclagem 98,7%, que equivale a 33 bilhões de latas reaproveitadas

Saiba para onde vão os eletrônicos reciclados

Descarte correto de aparelhos eletrônicos leva à transformação dos equipamentos em matéria-prima para a indústria