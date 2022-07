Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 15 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Novo adicional pode engordar salários no MP em até R$ 11 mil

Medo de recessão global mantém petróleo abaixo dos US$ 100

Economia aumenta de 1,5% para 2% a projeção de crescimento no ano

‘Prévia’ do PIB, indicador do BC recua 0,11% em maio

Guedes defende ‘PEC Kamikaze’ e diz a investidores que ‘fiscal está forte’

Para ampliar o Auxílio, governo dá mais prazo à atualização de cadastro

Planalto corre para tirar do papel benefícios para caminhoneiros e taxistas

Técnicos da Câmara veem risco fiscal

Vacinação de crianças ainda não tem data para começar

Brasil tem 7 entre as 10 melhores universidades da América Latina

O Globo

Manchete: Com Bolsonaro em tom de campanha, Congresso promulga a PEC Eleitoral

Piso salarial e ministério para atrair policiais

Perigo espalhado: Abusos em hospitais são denunciados em todo o país

Guedes rebate críticas à proposta: ‘O fiscal está forte’

PEC Eleitoral reduz para próximo de zero previsões do PIB em 2023

Comitê da Petrobras vê 2 indicados como inelegíveis

União não poderá criar gasto para estados sem prever receita

Fitch melhora perspectiva do Brasil para ‘estável’

ICMS: Congresso restabelece compensação a estados

Preocupação com juro nos EUA faz Bolsa cair 1,8%

Congresso dribla lei e autoriza governo a doar bens

Governo prorroga prazo para atualização de dados no Cadastro Único

Folha de S. Paulo

Comitê da Petrobras rejeita dois indicados de Bolsonaro para o conselho de administração

Sob temor de recessão, petróleo cai ao menor valor desde o início da guerra

Entidades de defesa do consumidor querem deter leilão de ‘usinas térmicas jabutis’

Congresso restabelece compensação a estados por perdas com ICMS

Bolsonaro faz discurso eleitoral, e Congresso promulga PEC

Revisões positivas do PIB e da inflação escondem herança maldita para 2023

Santander devolverá R$ 79 mi a clientes por cobranças indevidas

ONG propõe pacto nacional por 15% de brasileiros com fome

Valor Econômico

Decisão do TST sobre dano moral coletivo em caso de terceirização pode gerar onda de ações.

Aumento de preços e achatamento de salários geram instabilidade social pelo mundo todo

Crise do custo de vida desafia governos ao redor do planeta

Como um salgadinho de criança revela que a inflação também afeta os japoneses

Grandes empresas de alimentos estimam o aumento dos preços de 10.789 produtos durante o ano.

‘É impressionante: as pessoas têm medo de vacina e não da covid-19’, diz a presidente da Pfizer no Brasil. Aos 45 anos, Marta Díez é a primeira mulher à frente da Pfizer no Brasil

Crescimento não se sustenta sem ‘bondades’

Uma das evidências de que o surto de crescimento é passageiro é que o investimento não está reagindo, apenas o consumo das famílias, analisa o repórter especial Alex Ribeiro

Pequenos municípios ainda têm desafio no saneamento

Caminho indicado pelo governo federal é que os municípios devem se unir em blocos regionais e fazer a licitação de novas concessões; na prática, o plano enfrenta uma série de obstáculos. Lei do saneamento vive desafio de tirar 1.117 cidades do ‘limbo’. Ao completar dois anos, novo marco legal traz avanços ao setor, mas ainda enfrenta uma série de entraves

Lideranças frisam importância social do acesso a água tratada e esgoto

Debate sobre situação dos oceanos destaca necessidade de despoluição da Baía de Guanabara

Novo ato do Ibama dificulta punição por desmatamento

Fiscais terão que comprovar dolo ou culpa para emitir multa

Ministério confirma previsão de PIB maior

Projeção da equipe econômica para o crescimento da economia em 2022 passa de 1,5% para 2%

Especialistas temem mais cortes na ciência

Câmara dos Deputados rejeitou redução no FNDTC, mas cientistas temem novas investidas do governo

Equipe projeta para este ano 1º saldo positivo do governo central desde 2013

Para economista da Tendências Consultoria, benefícios recentemente aprovados pelo Congresso dificultam fechamento do ano no azul

PEC não é neutra do ponto de vista fiscal, defende IFI

Diretor da entidade contraria ministro e diz que, ao contrário, Proposta de Emenda Constitucional aumenta o risco

Dólar bate recorde e inflação atinge 64% na Argentina

Segundo especialista, inflação na primeira semana de julho foi acelerada e não se descarta um índice de aumento de até 7% de alta até o fim deste mês. Fiscal e inflação mantêm ativo local pressionado. Surpresas negativas com inflação nos EUA e temor de recessão global voltaram a pressionar as bolsas e a impulsionar taxas de juros e o dólar ao redor do mundo

Impacto da guerra faz UE elevar projeção de inflação

As expectativas para o crescimento econômico da zona do euro caíram 0,1 ponto, para 2,6% neste ano, de uma expansão de 5,3% em 2021

Preços ao produtor aceleram e sobem 11,3% nos EUA

Embora os números mostrem pressões de custo persistentes, há sinais de queda na pressão inflacionária com o recuo dos preços das commodities devido aos crescentes temores de uma recessão global

Chineses se protegem em abrigos antiaéreos de… onda de calor

Macron pede que França poupe energia; UE poderá cortar gás de indústrias

Apesar das pressões da extrema direita e da extrema esquerda, Macron diz que não recuará em política de sanções à Rússia

Casos de covid sobem no mundo pela 5ª semana

O aumento nos casos é impulsionado por duas subvariantes da ômicron, que estão mostrando alta capacidade de reinfecção em pessoas vacinadas ou que se recuperaram da covid

Vendas nos supermercados desaceleram

De acordo com dados Abras, associação nacional do setor, houve aumento de 2,02% no acumulado de janeiro a maio. Em março, a alta acumulada era de 2,50% e em março, 2,59%

Exportações do campo bateram novo recorde no primeiro semestre