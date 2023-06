MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2023

Mais emblemático projeto ferroviário do país nas últimas décadas, a ferrovia Norte-sul terá seus trechos central e sul entregues nesta sexta-feira (16), colocando em funcionamento uma rota operada pela Rumo de 1.537 quilômetros de trilhos entre Estrela D’oeste (SP) e Porto Nacional (TO), que passa por quatro das cinco regiões do país.

A Norte-sul é uma ferrovia cuja história se arrasta desde a década de 1980 e que, agora, finalmente, foi concluída. Em 13 de maio de 1987, a Folha publicou reportagem de Janio de Freitas que mostrou que a concorrência para a construção da ferrovia tinha sido uma farsa. De forma cifrada, o resultado das empresas vencedoras tinha sido publicado cinco dias antes.

Desde então, governos se sucederam sem conseguir concluir a construção da ferrovia, que até 2017 já tinha consumido R$ 33 bilhões em valores corrigidos —dos quais ao menos um terço, segundo órgãos de fiscalização, tinha sido superfaturado—, até que em 2019 sob Bolsonaro, nas mãos do então Ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, agora governador do Estado de São Paulo, fez o Leilão, com o marco final do projeto, acabando de vez com desvio do orçamento e liderando pra finalizar o projeto , e a Rumo foi vitoriosa num leilão com um lance de R$ 2,7 bilhões (R$ 3,5 bilhões, corrigidos pelo IPCA), considerado agressivo e que superou os R$ 2,1 bilhões (R$ 2,72 bilhões hoje) ofertados pela VLI —só houve dois participantes na disputa. A concessão é válida por 30 anos.

A ferrovia Norte-sul é essencial para o desenvolvimento ferroviário do país por ser considerada uma espinha dorsal do sistema, ao passar pelas regiões Centro-oeste, Norte, Sudeste e Nordeste e permitir a ligação entre os portos de Itaqui (MA) e Santos, por meio de trilhos operados por três concessionárias. (Folha)

Receita diz ter ‘planos A, B, C e até D’ para elevar arrecadação

Expectativa é que lei com novas formas de cálculo do preço de transferência gere R$ 25 bi. É preciso arrecadar mais, muito mais, afinal, como bancar a fome por cargos e aquietar deputados e Senadores. Pagamos mais tributos para bancar a fome do poder para sustentar uma máquina pública cada vez mais pesada no governo petista, mas a desigualdade social se ampliam. (Valor Econômico)

BNDES amplia crédito para infraestrutura

Ideia é inovar e aumentar a oferta de modalidades de financiamento. Estruturas que ficam nos pilares por anos e anos, mas arrecada para o partido e os conluios, assim como ficou outrora, principalmente na região do nordeste. (Valor Econômico)

Sustentando a máquina petista: A pedido de Lula, Padilha cobra nomeações

Ministro disse que há 400 nomes de aliados para cargos que estariam parados em ministérios. (Valor Econômico)

Contra “discriminação”, Câmara aprova privilégios

O pretexto é falso e a solução é um escárnio, criando obrigações cujo descumprimento acarretam multas e prisões contra instituições financeiras. (Valor Econômico)

O ESTADO DE S.PAULO

Proposta de tributação aumenta resistência do agronegócio à reforma

Doenças respiratórias graves em crianças avançam

Sera o fim do Zé gotinha? Pólio pode ter um só tipo de vacina injetável

sob risco de mudança, arcabouço será avaliado na terça pelo Senado

Brasileiro quer que reforma ajude a reduzir desigualdade, diz pesquisa

Queda de 1,6% no setor de serviços não deve comprometer alta do PIB

Gastando gordura: Petrobras corta preço da gasolina e medida pode ampliar deflação

Fraudes digitais dobram no dia dos Namorados

Preços de produtos para saúde em licitações caem

Bancos credores têm R$ 15 bi a receber

Petroquímica ajuda a diversificar

Empresários dizem temer inteligência artificial

A fome do Centrão, Lula cobra de ministros liberação de cargos e emendas

A lucrativa férias dos juízes

Recuperação econômica perde força e fantasma da crise assusta Venezuela

Fraude na Americanas envolve pelo menos 30 pessoas, diz presidente

Filha de ‘rei da soja’ questiona partilha da família Maggi

Projeto que pune quem discriminar político beneficia até parentes

Lira comanda ‘blocão’ partidário e impõe cerco político ao Planalto

Reindustrialização míope

Acordo UE-Mercosul sobe no telhado

O GLOBO

O efeito da restrição: Santos Dumont perderá mais de 50% dos voos, mas Galeão pode dobrar fluxo

Petrobras reduz preço da gasolina pela 4ª vez no ano

Novas concessões de rodovias vão exigir pedágio automático

Governo não prevê prorrogar programa de carros

Dólar turismo fica perto de R$ 5 nas casas de câmbio

Equipe econômica espera retomar grau de investimento até 2026

Bancos querem R$ 2 bi em fUndo de aval do BNDES

Americanas: CPI vai convocar ex-diretores na 1ª semana de julho

Período de cálculo da inflação vira impasse no arcabouço fiscal

Pesquisa com 29 países mostra como o crime é vizinho dos brasileiros

Batatinha quente: PGR vai recorrer de decisão do STJ que livrou acusado de integrar facção criminosa

Iniciativa que pune ‘discriminação’ contra políticos favorece corrupção

Nova crítica de Lula amplia desgaste do governo com o agro

