Vagas de Emprego oferecidas pelo SINE de Cambé para sexta-feira (16/06)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) de Cambé, localizado na Agência do Trabalhador de Cambé, está divulgando diversas vagas de emprego. Os interessados devem comparecer pessoalmente no seguinte endereço: Av. Inglaterra, 774 – Centro.

Confira abaixo as oportunidades disponíveis:

Atendente de lanchonete – 1 vaga aberta Auxiliar contábil – 1 vaga aberta Auxiliar de cozinha – 2 vagas abertas Auxiliar de escrituração fiscal – 1 vaga aberta Auxiliar de expedição – 1 vaga aberta Auxiliar de limpeza – 2 vagas abertas Auxiliar de linha de produção – 1 vaga aberta Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga aberta Cabeleireiro – 1 vaga aberta Cozinheiro industrial – 1 vaga aberta Ferramenteiro – 1 vaga aberta Mecânico de manutenção de automóveis – 1 vaga aberta Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1 vaga aberta Montador de arte final – 1 vaga aberta Montador de estruturas metálicas – 1 vaga aberta Operador de prensa de material reciclável – 1 vaga aberta Operador de telemarketing ativo – 2 vagas abertas Padeiro – 1 vaga aberta Programador de máquinas – ferramenta com comando numérico – 1 vaga aberta Recepcionista atendente – 1 vaga aberta Serralheiro – 1 vaga aberta Supervisor comercial – 1 vaga aberta Técnico em atendimento e vendas – 1 vaga aberta Torneiro mecânico – 1 vaga aberta Vendedor de comércio varejista – 1 vaga aberta Vendedor interno – 4 vagas abertas Zelador – 1 vaga aberta

Essas são as oportunidades atuais disponíveis no SINE de Cambé. Lembre-se de comparecer pessoalmente na Agência do Trabalhador para obter mais informações sobre as vagas e realizar sua candidatura. Desejamos boa sorte em sua busca por emprego!