Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 16 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Merenda sem reajuste faz com que crianças dividam até ovo

Maioria do STF vota contra piso de enfermagem

Ainda não há prazo para 2ª fase do sistema de ‘dinheiro esquecido’

‘Prévia’ do PIB surpreende e vê alta de 1,17% em julho

Saída para corte pode ficar para 2023, diz Bolsonaro

Governo sobe projeção para PIB do ano e baixa estimativa de inflação

Com atividade acelerada, mercado projeta juros altos por mais tempo

Economia beira limite de capacidade

‘Sou cristã e nunca instrumentalizei a fé nem as igrejas’

Sinalizador do BC confirma retomada

O Globo

Ministério da Economia eleva previsão de crescimento do PIB para 2,7%

STF forma maioria para suspender piso de R$ 4.750 dos enfermeiros

Verba do Farmácia Popular cai a um terço em 5 anos

Sucesso econômico do país depende do meio ambiente

Corrida para captar recurso

Folha de S. Paulo

Conheça propostas dos principais candidatos à Presidência

Consumo na rua estimula serviços, e só combustíveis se salvam no varejo Leonardo Vieceli

Veja propostas dos candidatos à Presidência sobre a Lei das Estatais

Emendas privilegiam aliados de Bolsonaro antes da eleição, dizem críticos

Tecnologia pode ajudar 3 milhões de brasileiros sem registro civil

Reajuste do salário mínimo pode encolher com inflação menor

Supremo forma maioria para suspender piso de enfermagem

Economistas de candidatos sugerem licença temporária para gastar em 2023

Exército veta autorização para armas de uso restrito a CACs

Trabalho motivou a saída de metade dos que deixaram a escola

Valor Econômico

Receita de ICMS cai 8,4% com economia fraca e desoneração

Queda reflete a desaceleração da economia, mas também a redução das alíquotas do imposto para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes a partir de junho

Maioria do STF suspende piso da enfermagem

Conforme decisão do relator, ministro Luís Roberto Barroso, a lei ficará suspensa até que seja avaliado o impacto da medida para o caixa de Estados e municípios

“Mudança do clima não tem fronteiras”

Uma das vozes mais importantes nos fóruns sobre sustentabilidade e nas negociações ambientais das Nações Unidas, Paul Poman defende um novo tipo de liderança empresarial

País tem dívida com quem teve de abandonar escola, dizem especialistas

Pessoas com formação incompleta compõe grande parte da força de trabalho no Brasil, dizem entrevistados na Live do Valor

Atividade em baixa e redução de alíquotas fazem ICMS cair 8,4%

Levantamento mostra perdas após corte de imposto para combustível, energia e transporte

Brasil e América Latina cobram mais crédito do Banco Mundial

Países insistem para a organização reafirmar seu engajamento na região, o que significa também mais assistência técnica

IBC-Br surpreende e sinaliza 3º tri com desaceleração menor

Considerado ‘prévia do PIB’, indicador sobe 1,17% em julho e reforça projeções de crescimento no ano

Área econômica reforça estimativas positivas e projeta alta de 2,7% no PIB

Alta foi influenciada também pelas projeções do emprego, do desempenho do setor de serviços e da elevação da taxa de investimento

Cenário otimista não explica como inflação vai desacelerar

Projeções da Economia são insumo importante para traçar o cenário fiscal

Senado pode ter ‘clube de derrotados’ em outubro

Candidatos da Casa aos governos estaduais tropeçam nas pesquisas

EUA apertam controle para barrar acesso da China a tecnologia

Biden ordena revisão de investimentos que podem ajudar outros países a obter tecnologia de ponta americana. Medida é vista como visando a China

Europa já se prepara para blecautes devido à falta de gás no inverno

Os governos estão reduzindo seu próprio consumo ao baixar as temperaturas nas piscinas públicas e ao desligar a iluminação externa a prédios públicos

Alta de juros ameaça causar recessão global

Estudo do Banco Mundial chama a atenção dos bancos centrais para os efeitos colaterais do ciclo de aperto monetário em todo o mundo para conter a inflação

ANS estuda regulação para cobertura de plano de saúde

Agência vai trabalhar para que diretrizes constem de um decreto

Sorriso segue no topo do valor da produção

Município de Mato Grosso permaneceu na liderança nacional no ano passado, com R$ 10 bi

Países criticam restrições a embarques de arroz na Índia

Indianos anunciaram na semana passada limites e também a proibição de exportações de alguns tipos do grão

ONU tenta acordo para Rússia elevar exportações de amônia

Entidade busca evitar que preços elevados de insumos agrícolas ampliem insegurança alimentar no mundo

Belarus faz primeiro envio de fertilizantes ao Brasil após sete meses

Navio aguarda liberação para descarregar 28 mil toneladas de adubo no porto de Paranaguá

Temor com Fed mantém mercados sob pressão

Ibovespa recua com Wall Street, DIs e Treasuries sobem e dólar ganha 1,18% ante o real, a R$ 5,239

Bônus de emergentes de alto risco começam a dar retorno

A recuperação ocorre depois que os temores de uma onda de calotes na esteira da invasão da Ucrânia pela Rússia não se concretizaram por enquanto

Yuan segue em queda ante o dólar e vai abaixo de marca psicológica

Câmbio ultrapassou 7 yuans pela moeda americana pela primeira vez em mais de dois anos; divisa pode se enfraquecer ainda mais com deterioração das condições econômicas da China