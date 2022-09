Equipes cambeenses master de handebol são vice-campeões nos Jogos Abertos do Paraná

As equipes máster feminina e masculina de handebol de Cambé foram vice-campeãs nos Jogos Abertos do Paraná. O campeonato aconteceu no fim de semana (10) em Pontal do Paraná. Os times do município receberam troféus e medalhas que foram apresentados à secretária de Esportes, Telma Gamba, na Secretaria Municipal de Esportes.

Gamba comemora a vitória dos times cambeenses. “Para mim, esse resgate das equipes másters em Cambé é uma alegria e a Secretaria de Esportes tem muito prazer em apoiá-las no que precisarem”, acrescenta.

A jogadora e secretária de Assistência Social, Lucilene Diorio, conta que no campeonato também participaram as equipes de Barbosa Ferraz, Campo Largo e Foz do Iguaçu, que foi campeã dos Jogos Abertos. Ela também reforça a importância da colocação conquistada pela cidade de Cambé. “O município está resgatando a tradição de termos uma equipe forte”, detalha. Além disso, ela conta que os treinos iniciaram em forma de brincadeiras e com o tempo foi se formando um time, por isso a medalha de prata é muito importante para todos. “Jogar foi um resgate da melhor fase da minha vida, que foi a adolescência, onde vi o handebol aqui em Cambé sendo campeão e falei que um dia queria ser igual”, acrescenta.

Para Lucilene, participar da equipe máster faz parte de uma melhora na qualidade de vida. “Nós hoje temos atletas de 40 ate 60 anos jogando handebol então isso é qualidade de vida não importa a idade para fazer aquilo que você gosta”, finaliza.