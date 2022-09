Cambé abre consulta pública sobre o transporte coletivo da cidade

A opinião pública é muito importante no que diz respeito às decisões que afetam a vida de toda a comunidade. Por conta disso, a Prefeitura de Cambé está fazendo uma consulta pública a respeito da qualidade do transporte coletivo da cidade. O objetivo é mapear a realidade do transporte público que é oferecido hoje e coletar sugestões da população, como novas linhas de ônibus e horários, para que possam compor a revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A pesquisa pode ser consultada em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyEa45N7nUFP0OJBvY8m274TmoNIg3BGJenWUnwYVlHPs5lg/viewform e não é necessário se cadastrar ou se identificar.

Para realizar a pesquisa e todo o estudo sobre a revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, foi feito um contrato de prestação de serviço com o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Social (Itedes), que é vinculado à Universidade Estadual de Londrina. Na primeira etapa da consulta, em agosto, os pesquisadores conversaram com usuários do transporte público sobre a qualidade do serviço que é prestado hoje e a necessidade de novas linhas. Danaê Fernandes, arquiteta urbanista do Itedes, explica que os agentes foram até o Terminal Urbano de Cambé para entender quais são os principais elogios e críticas a respeito do transporte coletivo da cidade. “Eles também fizeram alguns percursos dentro dos ônibus com um GPS, que vai nos ajudar a monitorar as rotas e definir possíveis alterações, já que conseguimos identificar trechos de maior ou menor utilização”, ressalta.

Segundo ela, nessa primeira parte da pesquisa, o objetivo foi identificar os pontos positivos e negativos do transporte coletivo da cidade. Por meio de um questionário de satisfação, os usuários avaliaram o transporte oferecido na cidade em: muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Todos os dados da pesquisa serão divulgados em outubro. “Mas, para esta próxima etapa, nós precisamos ainda mais da participação da população, já que ela vai poder sugerir novas linhas de ônibus e horários diferenciados”, pontua.

Fernandes explica que através desse questionário, eles vão mapear todas as sugestões da população e estudar possíveis alterações. Em uma das perguntas, o usuário vai poder fazer a descrição de uma rota, citando o ponto de partida e de chegada, horário e quantas vezes usaria na semana e o motivo. A pesquisa vai estar disponível até o mês de novembro. “Na pesquisa de campo, percebemos um baixo carregamento em algumas linhas, que pode ser devido ao preço da passagem, percurso ou frequência, mas esperamos ter uma resposta mais precisa por meio da comparação dos resultados das pesquisas”, esclarece.

Segundo Danaê Fernandes, muitas cidades estão desenvolvendo sistemas mais inovadores para o transporte coletivo, já que isso pode fazer com que o número de acidentes no trânsito diminua. “É um modelo de transporte estatisticamente mais seguro do que carros e motos”, conta. Ela complementa que o transporte coletivo também auxilia na redução da poluição e no consumo do espaço público. “Como Cambé já tem um Plano de Mobilidade Urbana, a intenção é manter o que é bom e melhorar determinados pontos, que vão ser elencados pela população”, finaliza.