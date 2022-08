Manchete dos Jornais desta Sexta-feira, 19 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Concessão de aeroportos rende R$ 2,7 bi; Congonhas tem ágio de 231%

Mansueto pede regra em licença para gastar

Seca, pandemia e guerra encareceram a produção

Preço do leite começa a recuar após acumular alta anual de 80% em julho

Incorporadoras ampliam faturamento, mas lucro cai

Anatel adia em dois meses início de operação de 5G em 15 capitais

A.C. Camargo vai manter o atendimento a paciente do SUS

Vento, sol hidrogênio verde

Na contramão do setor, Caixa vê lucro cair 70% no 2º Trimestre

Mercado Livre anuncia criptomoeda própria

Juros volta injetar o varejo na bolsa

Gasto no e-commerce sobe 8% no dia dos Pais

O Globo

Dificuldades das mães no mercado de trabalho empobrecem o país

Presidente do BC diz não querer recondução ao cargo em 2024

Portabilidade de dívida deixa de ser vantajosa

Guedes cobra dívida e critica bônus pago pela instituição

Vitória sobre os franceses em disputa em 12 lances no viva-voz

Banco reabre crédito suspenso desde o fim de 2020 e inclui MEIs

‘Potencial imobiliário atraiu nossa atenção’

BNDES quer investir em 4 mil pequenas empresas

Sem concorrência, mas com ágio

Folha de S. Paulo

Lucro da Caixa recua 41% no 2- trimestre, para R$ 1,8 bilhão

Anatel diz que já abriu processos para apurar qualidade do 5G

Reforma vai reduzir impostos aos mais pobres, diz Guedes

Presidente do Banco Central diz que não aceitaria 2- mandato em 2024

Gás sobe mais que o dobro da inflação

XP vê oportunidade para exploração imobiliária também

BB retoma linha para pessoas com deficiência

Espanhola Aena leva Congonhas e mais dez terminais por R$ 2,45 bi

Governo tenta eleger conselho mais alinhado para Petrobras

Santas Casas temem cortes com novo piso da enfermagem

Pandemia faz disparar desigualdade na permanência de alunos na escola

‘Penso em desistir’, diz paciente desligada da instituição

A.C. Camargo faz acordo com governo para manter o atendimento do SUS

Valor Econômico

‘Mais pobres perderam estratégias de subsistência’

Taxa de desemprego entre os mais pobres tem ficado sistematicamente acima da dos demais estratos de renda da população

Firjan apresenta propostas a candidatos e prevê PIB até US$ 1 tri maior em 2027

Entre as ideias da federação, estão uma reforma tributária e a restituição do crédito acumulado de ICMS

Mais ricos elevam intenção de consumo das famílias

Inflação, juros e endividamento ainda são aspectos que inibem gasto do brasileiro

Novo arcabouço fiscal preserva o teto

Tão logo seja conhecido o resultado das eleições, e, independentemente de quem vencer a disputa, espera-se disparar o debate sobre o novo modelo

Perda de receita retira R$ 17 bi de educação e saúde, indicam Estados

Pressão é para que Congresso derrube veto de Bolsonaro à recomposição de verba

Ao Brasil ‘basta não fazer besteira, e isso tem a ver com o voto’, diz Guedes

Ministro da Economia afirma que país está bem posicionado no cenário global para receber investimentos das cadeias produtivas

(Licença para roubar – o crime compensa no Brasil)

Lei da improbidade pode beneficiar réus com processo em curso

Supremo decide que norma deve retroagir em favor de condenados sem trânsito em julgado

Vídeo postado por Damares será excluído das redes

Ex-ministra citava conteúdo para orientação a usuários de drogas do governo Lula como “cartilha” que ensinava os jovens a usar crack

China raciona energia e indústria tenta garantir suprimento às cadeias

A Tesla e a estatal SAIC Motor informaram às autoridades em Xangai que partes importantes de suas cadeias podem ser afetadas pelos cortes de energia em Sichuan

Região abandona política de isolar a Venezuela

Governos latino-americanos, e também o dos EUA, estão adotando uma postura mais pragmática, de maior acomodação em relação ao regime chavista de Nicolás Maduro

Com escassez de energia, Pequim eleva uso de carvão

Pequim promete apoio às usinas térmicas à carvão diante da explosão da demanda pelo combustível por causa da onda de calor e da seca no sudoeste

Desemprego, renda e eleições

Benefícios da recuperação pós-pandemia só chegarão para a maior parte da população depois das eleições

‘Mais pobres perderam estratégias de sobrevivência’

Redução da taxa de desemprego mascara situação dos mais pobres, faixa em que a falta de ocupação é maior, afirma o economista Ricardo Paes de Barros

Mapa de concessões se fecha, mas deverá estimular aquisições

Mais de 90% da movimentação de passageiros hoje é feita por operadoras privadas

Varejo e telecom investem mais em anúncio digital

O investimento publicitário na internet aumenta ano a ano no Brasil. Em 2021 cresceu 6,8% em relação a 2020, para U$ 1,2 bilhão, ampliando sua fatia no total de gastos para 33,5%

‘O cérebro é uma máquina de esquecer’

Tim Ash, formado em ciências da computação e cognitivas na Universidade da Califórnia em San Diego. está no Brasil para lançar seu segundo livro “A mentira da racionalidade”

Sob sinais de aumento da oferta, trigo recua 4%

Soja e milho avançaram nesta quinta-feira

Aposta na digitalização se estabiliza no campo, mostra estudo

Mas trabalho da McKinsey aponta aumento do interesse entre os agricultores de menor porte

Mercado esfria com declarações do Fed

Bolsas fecham em alta moderada à espera de sinais mais claros sobre futuro dos juros nos Estados Unidos

Cenário para ações em Wall Street pode estar mudando

A sabedoria convencional argumenta que ações de valor, como Exxon Mobil, tendem a ser mais cíclicas

Lucro da Caixa recua 41% no 2 tri sob impacto de alta de provisões

Resultado ajustado do segundo trimestre ficou em R$ 1,833 bilhão

Venda de carteiras inadimplentes abre espaço para liquidez

Além de crescer de forma mais acelerada nos últimos anos, no Brasil, mercado vem recebendo novos participantes, como empresas de varejo, saúde, educação e até concessionárias de serviços públicos

Pista de aeroporto derretida e vinhedo na Dinamarca: por que a onda extrema de calor na Europa mexe no bolso e na vida de todos

Comitê de Mudança do Clima do Parlamento britânico afirma que, se o governo não agir depressa, as mortes relacionadas ao calor vão triplicar nas próximas décadas

Ler diminui a sensação de solidão ou tristeza, segundo público da Bienal do Livro de SP

José de Souza Martins: Somos um país politicamente duplo

Em nosso subdesenvolvimento econômico do mero crescimento e das grandes taxas de lucro perece o Brasil industrial do verdadeiro desenvolvimento econômico com desenvolvimento social