O Estado de S. Paulo

Nova ferramenta compara produtos para auxiliar em compras online

A lei do eterno retorno aplicado à tecnologia

Internacionalização da Amazônia e o plano da esquerda latina

Inflação alta reúne pais e filhos no Reino Unido

Mercado reduz a 5,71% previsão de inflação no ano

Consumidores diversificam dividas em busca de alívio

Rússia reage a derrotas com ataque a Kiev; escalada preocupa China e EUA

Número de famílias endividadas é recorde pelo terceiro mês, diz CNC

Reajuste em refinaria privada eleva pressão sobre a Petrobras

Endividamento atinge 79,3% das famílias do país

Privatizada, refinaria da Bahia eleva preço dos combustíveis

Empresas aéreas pedem restrição para aviação executiva no terminal

Caos em Congonhas

O Globo

À beira do colapso: Enfrentada por usuários, rotina de atrasos e panes nos trens é comprovada por CPI

Boi sustentável

Folha de S. Paulo

FMI e Banco Mundial apontam risco maior de crise mundial

Preço mundial dos alimentos cai, mas se mantém em patamares recordes

Ministro fala em reduzir conta de luz e deixa mercado apreensivo

Petrobras corta preço do gás natural em 5% a partir de novembro

Defasagem dispara, e refinaria privada na BA anuncia reajuste

Desemprego e inflação pesam mais no voto de mais ricos, diz Datafolha

Caixa libera empréstimo do Auxílio Brasil hoje, com juros de 3,45% ao mês

Endividamento chega a 80% das famílias, mas crescimento desacelera

Filho de família pobre tem só 2,5% de chance de alcançar o topo

Mercado vê pouca sinergia com Vale e derruba Cosan

Golpistas usam falsas vagas de emprego para roubar dados

Pista fechada por jato reabre discussão sobre aumento de voos em Congonhas

Grupo é suspenso em escola particular de Curitiba após aluno urinar em bandeira do PT

Mosquitos infectados com bactéria reduzem dengue e chikungunya no RJ

Valor Econômico

Agência firma parcerias por avanço na Lei do Saneamento

Objetivo é fechar o cerco à situação de irregularidade vivida por cerca de 20% das cidades brasileiras. ANA e órgãos de controle se aliam por avanço na Lei do Saneamento. Ofensiva mira 1.117 municípios que não se adequaram às exigências do marco legal

Guedes quer mostrar Brasil promissor para investimento

Nos EUA, ministro tenta vender imagem positiva do país e consagrar sua gestão à frente da economia

Inadimplência bate recorde e mostra fôlego

Parcela de famílias endividadas também é o maior em mais de dez anos, aponta CNC

Prévia sinaliza deflação no IGP-M deste mês

Para economista da FGV, trajetória de queda do indicador é incerta e depende do comportamento, principalmente, do preço internacional do petróleo

Bancos elevam projeções de alta do PIB neste ano

Instituições mantêm perspectiva negativa para a atividade em 2023

Correção da tabela do Imposto de Renda divide especialistas

Opiniões variam desde a não correção até a criação de uma nova alíquota para as rendas mais altas, o que aumentaria o escalonamento da tabela progressiva

Portaria leva quase 1 milhão de idosos a mais às urnas

Prova de vida reduziu abstenção de eleitores de faixa etária mais elevada

Abstenção no 1º turno teve recorde no leste de Minas

Entre os 30 municípios com as mais altas taxas de abstenção do país, 23 deles estão no Estado

Lockdowns derrubam consumo e ampliam o pessimismo na China

Novas restrições relacionadas a surtos de covid-19 atingem várias cidades às vésperas da convenção do Partido Comunista

Restrição dos EUA à venda de chips deve frear desenvolvimento tecnológico chinês

As novas restrições dos EUA ameaçam não só setores inteiros, mas também os objetivos políticos mais amplos de Pequim

Rússia faz amplo ataque com mísseis à Ucrânia

Para a Otan, ataques aéreos indiscriminados contra centros urbanos se caracterizam como ‘crimes de guerra’

Melhora, no campo, o poder de compra de adubos

Queda de preços dos fertilizantes favorece os agricultores, mas incertezas persistem

BC antecipa divulgação de texto da nova regulamentação cambial

Autoridade pretende antecipar a divulgação do texto da segunda parte da regulação, que trata de crédito externo

A perversidade dos fundos de ICMS

Espera-se que o STF confirme que o adicional sobre os serviços de telecomunicações e energia elétrica é inconstitucional