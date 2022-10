A Igreja Matriz São Mateus, de São Mateus do Sul, recebeu atos de desrespeito e intolerância religiosa nesta segunda-feira (10).

Segundo informações de um dos padres da paróquia, repassadas a Diocese de União da Vitória, o vandalismo aconteceu por volta do meio-dia.

“Acreditamos que isso aconteceu entre 11h45 e 12h30, e quem fez isto fechou a porta da igreja para ninguém ver, pois a igreja sempre fica aberta para as pessoas rezarem. Escutamos um certo barulho e logo alguém correu nos informar do acontecido. Foram quebradas 28 imagens no total, incluindo as imagens da sala dos santos, do batistério, a imagem do Sagrado Coração de Jesus e da Padroeira Nossa Senhora da Assunção. Graças a Deus o Sacrário onde fica Jesus Eucarístico não foi violado e também não foram danificadas as imagens do Anjos. Estamos muito tristes, mas já estamos tomando as devidas providências, analisando as imagens das câmeras”, comentou o padre Diego Ronaldo Nakalski, vigário paroquial.

A cidade de São Mateus do Sul tem três paróquias, e a paróquia São Mateus é a mais antiga do município, fundada em 1926.

Informações: NH Notícias