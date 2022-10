Uma colisão frontal deixou uma pessoa ferida por volta das 20h desta segunda-feira (10), na PR-170 entre Rolândia e São Martinho.

Conforme as informações, o acidente envolveu um Ford Ka e um Fiat Palio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao condutor do Ford Ka de 23 que ficou preso as ferragens, ele foi encaminhado para o Hospital São Rafael com vários ferimentos pelo corpo.

Um casal de idosos que estavam no outro veículo não se feriram.

