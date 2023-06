MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2023

Painel solar no MCMV pode custar R$ 1 bi na conta de luz

Aneel alerta ministério que mudança no programa habitacional traz impacto para tarifa dos demais consumidores (Valor)

Padilha espera aval à regra fiscal nesta semana

Lira afirma que votação de reforma tributária está mantida para julho

Aneel diz que ‘jabutis’ em regra do Minha Casa vão encarecer conta de luz

Brasil segue entre os cinco piores países em ranking global de competitividade

‘Não há atividade que possa pagar os juros de hoje’

Mercado vê início do corte da Selic em agosto e taxa de 12,25% no fim do ano

Estudo acha planta com canabidiol, sem ser maconha

Marcia Moscatelli: Um ambiente de trabalho inclusivo e diverso

Em competitividade, Brasil só está à frente de 4 nações

‘Vai haver brutal deslocamento de carga tributária’

Haddad e Campos Neto se reúnem na véspera do Copom

Dólar recua a R$ 4,77, menor patamar em mais de um ano

Santos Dumont terá redução de passageiros já a partir de outubro

Programa do carro popular já consumiu 64% dos recursos

Líder do governo pede mudança no arcabouço

Governo tem R$ 5 tri a receber, mas só ‘conta com’ 16%

Lula assina ampliação do mínimo existencial para R$ 600

Débitos batem à porta: Dívidas vencidas da União sobem para R$ 141,8 bi após emenda constitucional

Economistas divergem sobre estratégia do BC para a Selic

Analistas antecipam para agosto estimativa de início do corte dos juros

Redução de voos no Santos Dumont entrará em vigor em outubro

Argentina aposta em gasoduto gigante para aliviar crise econômica

Parceria da Nokia com a Nasa quer levar internet para a Lua

Pão de Açúcar fecha acordo para vender 11 lojas por R$ 330 mil

Trabalhador rural resgatado em MG não tinha banheiro nem geladeira, aponta investigação

Com 26% dos recursos, Fiat lidera programa para carros

Bolsa Família começa ser pago com valor maior

Lula eleva para R$ 600 mínimo que bancos não podem tomar de superendividados

Senado deve liberar Fundeb de trava no arcabouço fiscal

Humanos devem liderar máquinas

Para especialista em inteligência artificial, as pessoas vão precisar melhorar suas habilidades de pensamento crítico para poderem colaborar com as máquinas em vez de tê-las dizendo o que devem fazer

PEC prevê aval do Congresso para BNDES no exterior

Ideia causou preocupação na indústria pelo eventual impacto nas exportações

Créditos e dívida ativa somam R$ 5 tri

Expectativa de recuperação dos valores aos cofres públicos é baixa, em torno de 16,06%, o que representa R$ 813 bilhões do total

Dólar cai mais e mercado espera novas quedas

Moeda americana fechou em queda de 0,90% no mercado à vista e encerrou cotado a R$ 4,775, o menor nível desde 31 de maio de 2022

Em busca de oportunidades

TIL (Terminal Investment Limited), do grupo de navegação MSC, prevê investimento de R$ 7 bilhões em seus terminais portuários no Brasil, pelos próximos cinco anos

Com Lula o Brasil está no 60º no ranking de competitividade de 64 países

País perde posição e acompanha tendência da AL e fica à frente apenas de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela

Déficit da previdência pode quintuplicar até 2100

Relatório Contábil do Tesouro projeta rombo de 10,24% do PIB nas contas do INSS

Plano de segurança econômica da UE visa conter poder chinês

Comissão Europeia vai propor controles de exportação de bens de uso militar e medidas de identificação de riscos de investimentos externos

Gradualismo de Pequim aumenta temor de desaceleração econômica

Muitos economistas estão moderando suas expectativas para a economia chinesa, avaliando que qualquer apoio do Estado será limitado

Medidas de estímulos dos governos têm favorecido os bilionários no mundo

Fortunas bilionárias acabam se beneficiando de brechas regulatórias e crescem ainda mais em mercados financeiros de economias mais estatizadas

Estudos questionam melhora do mercado de trabalho

A existência de 67,2 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho é um indicador preocupante

Dívida para que te quero

Houve forte ampliação da fragilidade financeira desde a recessão de 2015-16

Tecnologia do espaço ‘mede’ águas no Brasil

Mercado brasileiro será um dos motores da expansão global da startup alemã Constellr

Ministério da Agricultura registra 55 novos defensivos

Em 2023, já foram registrados 121 agrotóxicos e afins, segundo a Pasta

