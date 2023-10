MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Concentração do emprego acontece em momento de alta da escolaridade

Melhora do emprego formal se concentra na baixa qualificação

Crise deixa chineses sem imóveis e pressiona governo a encontrar uma solução

Governança vai ficar mais exposta, dizem analistas

Petrobras propõe mudar estatuto, e ações caem 6,61%

Campos Neto vê impacto de aperto da liquidez global em emergentes

Desoneração da folha pode ser votada ainda hoje

Haddad tem semana decisiva para tentar aprovar projetos

Relator negocia alíquota reduzida do IVA para os profissionais liberais

Morte de miliciano leva a maior ataque a ônibus da história do Rio

Hospitais privados têm telefone fixo sem linha alta de 84% no registro de casos suspeitos de covid

Tulio Portella: Pra esquerda dinheiro nasce em árvore: a revolução verde no PIB é agora?

Cúpula do Congresso concentra força inédita e cria desafio para governo Lula

FOLHA DE S.PAULO

Lei da igualdade salarial proposta por Lula aguarda regulamentação 3 meses após sanção

Economistas reduzem previsão do PIB pela 1- vez em seis meses

Texto beneficia serviços que empregam 94% do setor

Fazenda cede e aceita ampliar fundo regional para aprovar a Tributária

Indicações ao Banco Central saem ainda nesta semana, afirma Haddad

Proposta de mudança no saque-aniversário será enviada em breve

Governo ignora empresas e trabalhadores em proposta para regular setor de apps

Bancada ruralista ameaça rejeitar taxação de super-ricos

Petrobras encolhe R$ 32 bi por temor de indicações políticas

Mauro Zafalon: Vaivem Das Commodities

Brasileiro está desaparecido desde o início do conflito, afirma Itamaraty

Coalizão de Javier Milei ganha peso no Congresso, agora mais fragmentado

Após morte de miliciano, os terroristas no RJ ataca 35 ônibus

Pacientes oncológicos do SUS vivem menos do que os do sistema particular

Como funciona o sequenciamento genético

Faltam verba e estrutura para análise genética de doença rara

Gripe aviária mata 164 mamíferos marinhos no Sul do Brasil

O GLOBO

Tomate, o ingrediente básico de pesquisa agrícola em laboratório

Iberia terá mais seis voos para o Brasil a partir de 2024

Governo avalia limitar voos, e não destinos, no Santos Dumont

Fundo ‘offshore’: alíquota deve ser mantida em votação na Câmara

Relator da Tributária vai propor alíquota diferenciada para profissional liberal

Senado: desoneração da folha será votada hoje

Brasil tem 52% dos projetos do setor na Amazônia

Chevron compra por US$ 53 bi petroleira Hess e ganha acesso a reservas

Petrobras perde R$ 32,3 bi: Estatal vai rever política de indicações. Mercado vê risco de ingerência política e impacto no dividendo

VALOR ECONÔMICO

Ações da Petrobras caem mais de 6%, com receio de indicações políticas e dividendo menor

Para analistas, propostas de mudanças no estatuto enfraquecem governança; valor de mercado encolhe R$ 32 bi. Lula não enganou ninguém, todos já sabem qual seria a sua proposta, ao mesmo tempo não se preocupava com opinião pública, uma vez que tomou o poder, que é diferente de se ganhar um eleição. Todos que tomaram ações na Petrobras, já começam a tomar medidas de evacuação. Tudo isso são ações perfeita do PT, assim, fica estatizada por completo, e vamos ver cada vez mais fuga de investidores, a quebradeira começa e o resto irá voar para os hermanos.

Haddad diz que Fundo dos Estados poderá ter pequeno ‘incremento’

Governadores pedem aportes anuais entre R$ 75 bilhões e R$ 80 bilhões. Governadores e prefeitos já sentem o golpe econômico do Estado e Municípios em seus cofres. Também o consumidor que cada mês, esta pagando mais taxas e impostos, pra entender, que isto é diferente da inflação. É como um operação cirurgica evaziva, quase parecendo sem dor.

CAE vota hoje desoneração da folha de salários

Proposta tem apoio das lideranças dos principais partidos, a despeito da resistência do governo. Esta proposta visa o aumento do emprego, que já vem caindo devido a crise econômica que se instala no Brasil. Se não houver uma liderança forte da oposição e sem as negociações de interesses escusos, que é bem a pratica deste governo, o aumento do desemprego será mais evidente.

Multidão de informais encheria 600 Maracanãs

Informais de aplicativos são minoria; a maior parte são pessoas espalhados pelo país, aos milhões, nas mais diversas ocupações, desde pequenos prestadores de serviços, que se viram recebendo Pix aqui e ali, até profissionais com formação superior. Para entender melhor, estes apps não tem o empregado fixo, boa parte deles já são empregados em alguma empresa, tiram seus extras fazendo este trabalho com os apps, o que aumenta o rendimento no mês. A falta de conhecimento do governo a respeito deste tipo de trabalho, irá resultar maior revota da população. Existe uma diversidade de situação, e cada um, tem um cenário diferente. É um governo do passado, que viveu em coma décadas e que ao acordar, acha que o mundo continua rodando igual. Não se pode generalizar uma CLT era Vargas em pleno século XIX

Brasileiro adota cautela na hora de mandar dinheiro ao país

Após recorde no ano passado, envio perde força com piora do cenário externo e câmbio mais comportado no país. Trabalhador no Japão faz cada vez menos remessas

Em pouco mais de uma década, país deixa ser segundo principal origem de remessas para o nono lugar.

País tem mais de mil cidades em situação de emergência

Sete Estados enfrentam estiagem ou seca, outros sete sofrem com chuvas severas e mais sete estão sob outros impactos

MP do TCU apoia tese de que piso de saúde e educação só vale em 2024

Posição acompanha manifestação da área técnica do órgão de controle em resposta a consulta do Ministério da Fazenda. Se está ruim, vai piorar. Políticas públicas se deteora parcialmente, e se amplia. Se já há necessidade com o aumento da população, imagina se o piso reduzir

Em 12 anos, nenhum condenado por crime racial cumpriu regime fechado

Apesar de haver condenação em 83% dos casos, ‘cultura de aplicação da pena mínima’ praticamente evita prisão. Lembrando que o mesmo chicote que bate em Chico também bate no Francisco, existe aumento do racismo dos negros contra brancos e poucos debatem o assunto. O que falta é a implementação nas políticas públicas em educação, nem sempre é o piso do valor investido para o setor, mas a qualidade dos projetos pedagógicos implementados. Se em outros setores já se percebe uma decadência nas propostas, na educação é mais vergonhosa.

Após ataque a ônibus, RJ prende 12 por ‘terrorismo’

Suspeitos devem ser transferidos para presídios federais, afirma governador

CAE do Senado vota desoneração com apoio dos líderes

Proposta possibilita que as empresas de 17 setores paguem alíquota da contribuição previdenciária de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. É assim que o Congresso faz pressão para depois negociar com o governo e não dar em nada.

Israel intensifica ataques a Gaza e amplia ofensiva para outras regiões

Forças aguardam possível ação terrestre no enclave e atuam na fronteira com o Líbano enquanto países do Oriente Médio declaram que situação pode escalar

Rastreamento e certificação, muito além dos nichos

De forma crescente, o conjunto da produção social que será monitorado em sua composição socioambiental

Grandes empresas ficam ainda maiores

Exagero nos preços e volatilidade de commodities favorecem concentração. É assim que a esquerda no mundo engana e a desigualdade social se ampliam e mantém o poder econômico nas mãos de poucos. Na Argentina os super ricos se ampliam, e a distorção da mídia é o analgésico da distração.

‘A inteligência artificial não vai cair de paraquedas’

Empresas que já têm uma base tecnológica instalada são mais propensas a entrar na onda da IA . Inovação aberta é um dos caminhos para adotar IA. Plataforma de educação corporativa personalizada ajuda a trazer novos conceitos tecnológicos às empresas

Shein empresta R$ 100 milhões à Coteminas

Grupo acumula prejuízos, dívidas e auditor cita dúvida sobre continuidade da operação. É assim que os Asiáticos vão entrando

Caso iPhone terá nova votação

Disputa entre Apple e Gradiente agora vai ao plenário físico do STF, os donos do poder

Governo estuda elevar mistura de biodiesel para até 20%

Avaliação é de que medida poderia reduzir as importações de diesel do país. Lembrando que não se fala em prejuízo para os motores e também para o caixa das empresas, se não avaliarem esta as consequência destas misturas, o que seria pior do que o aumento do combustível

A nova crise do mercado global de arroz e as questões climáticas

Restrições à exportação e condições meteorológicas extremas estão ameaçando o fornecimento global de produto que é a base para a alimentação de bilhões de pessoas

Centro-Sul deve ampliar a produção de açúcar na próxima safra

Déficit na oferta global e tendência de preços atrativos até meados de 2025 devem estimular incremento, segundo a Datagro

Risco de indicações políticas derruba ação da Petrobras

Analistas de mercado e fontes próximas à estatal enxergam menos dividendos distribuídos aos acionistas e impactos sobre a governança

BRDE cresce com foco maior na pauta de sustentabilidade

Banco público dos três Estados do Sul ampliou carteira em mais de 26% nos últimos quatro anos, acima de R$ 16,5 bilhões

Maioria dos acordos com a PGFN prevê uso de prejuízo fiscal

Levantamento aponta uso de créditos em 68 % dos 66 firmados no 1º semestre

GAZETA DO POVO