MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2023

A farra no Senado da pauta-bomba fiscal

Redução da contribuição previdenciária dos municípios, emendas parlamentares de comissão impositivas, mudanças no Simples, novos benefícios sociais. E renovação dos benefícios da Sudam, Sudene, com inclusão da Sudeco, do Centro-Oeste, com impacto de R$ 15 bilhões.Tem projeto de passe livre, inclusive, para estudante da rede privada e incentivos fiscais para empresas reformadoras de pneus. Nesse caso, um interesse muito específico de parlamentar que tem negócio nessa área. A pauta está livre, e a política percebeu isso. Virou uma oportunidade para aprovar várias medidas. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, puxou a fila com um projeto que incorpora cerca de 50 mil funcionários públicos de Rondônia, Roraima e Amapá à folha salarial da União, na chamada transposição dos servidores dos ex-territórios, com custo de R$ 6,3 bilhões. O que corre na CAE é que o líder de Lula teria dito que acertou com o ministro Haddad – mas a história não seria bem essa. Nunca houve aval da equipe econômica. Os parlamentares seguem brincando com fogo com esse disparo das pautas-bomba. A tática é dificultar para ganhar. Não há nenhum compromisso com a saúde das contas públicas. Essa farra precisa acabar antes que não haja caminho de volta. ( Estado)

União do Sul e do Sudeste

Governadores do Sul e Sudeste unem esforços para o combate ao crime e sustentabilidade

Tarcísio de Freitas recebeu nesta quinta-feira (19) líderes estaduais na abertura do nono encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O grupo de trabalho de Infraestrutura, Logística e Transportes debateu a transição energética, com destaque para os recursos de energia solar, biogás, biometano e hidrogênio com o objetivo de alcançar a descarbonização da indústria e do transporte.Na Segurança Pública, foi proposta a adoção de uma agenda regional para o combate ao crime organizado. A intenção é atacar a cadeia logística e a rede de lavagem de dinheiro em uma cooperação pró-sociedade. Diante disso, o grupo discutiu soluções como bloqueio do acesso criminoso à infraestrutura logística transnacional, além da modernização da legislação penal.A Defesa Civil focou nas discussões para aprimorar a integração operacional entre os estados nas ações de monitoramento, prevenção e combate a eventos extremos em meio às mudanças climáticas e os recentes desastres naturais em SP, RS e SC. Foram apresentadas ainda as principais medidas tomadas após os deslizamentos no litoral norte paulista ocorridos no começo deste ano… (matéria em foco)

Mercado projeta ‘recessão técnica’

Comércio entre os dois países caiu nos últimos anos

Indústria brasileira minimiza ‘risco Milei’ na Argentina

Governo define 17 projetos para enfrentar o chamado Custo Brasil

Relator diz que Senado já tem maioria para aprovar trava a aumento de carga tributária

‘Mudar a meta é muito ruim para a credibilidade da regra fiscal’

Mercado projeta ‘recessão técnica’

Lula associa Hamas ao terrorismo pela 1ª vez

Dadá, solto na Bahia por desembargador, fundou facção aliada do PCC

Seca no Rio Solimões torna difícil o acesso a água e comida na região

Brasil perde 15% de florestas naturais em 38 anos; últimos 5 foram piores

Adriana Fernandes: A farra da pauta-bomba

Alexandre Freire e Ricardo Campos: ‘Round 6’ e a economia do ecossistema digital

Ciro Nogueira: Diplomacia errática e errônea do governo Lula

O preconceito contra o empreendedorismo

A mágica do teto para a carga tributária

Lula veta cerne do marco temporal, e Congresso reage

Traficantes não pagaram pelas armas do Exército por falta de peça

Aos 20, Bolsa Família vê conquistas e desafios

PE exportou trabalhadores após crise dos estaleiros

Autoprodução elétrica elevou PIB e emprego, mostra estudo

Atividade econômica no 3° trimestre preocupa, afirma Haddad (oTaxad)

Governo estuda ‘dança das cadeiras’ em trocas no BC

Eventual veto de Lula à desoneração deve cair, diz presidente da CAE

Operadoras podem tirar WhatsApp gratuito dos planos de celular; Anatel defende conversa

Momento crítico nos portos atinge transporte de café e açúcar

Situação antecipa férias de 15 mil metalúrgicos, afirma sindicato

ANP ainda não vê efeitos da estiagem na distribuição de combustíveis

Seca talvez prejudique abastecimento para o Natal, diz empresário do AM

Anvisa manda destruir lote de R$ 30 mi de imunoglobulina

Ministério da Saúde atualiza tratamento de adultos com HIV

E quando o Supremo erra? Indenizações futuras

Prévia do PIB cai 0,77% em agosto, mas aponta alta de 3% no ano

Tributária: há maioria para aprovar ‘trava’ da carga, diz Braga

AGU negocia pagar R$ 9 bi em precatórios a estados

Desenrola: 268 mil contas Gov.br já subiram de nível

Desoneração da folha será votada no Senado na terça-feira, diz relator

Companhias terão de produzir relatórios com ações de sustentabilidade

Alíquota para fundos exclusivos fechados e offshore deveria ser igual

Lista internacional traz 1.294 pesquisadores do Brasil

Droga tem resultados promissores contra dengue

Governo demite servidores da Abin presos em operação da PF

Deputados denunciam invasão do MST no interior do Rio Grande do Sul

Quem é o presidente da Fundação Ford, que financia pautas woke ao redor do mundo

Pacheco defende desoneração da folha de pagamento; proposta será votada na semana que vem

Empresa que rastreou celulares para Abin forneceu sistemas para perseguição política em dois países

Maduro divulga fake news sobre libertação de presos políticos

Partidos travam batalha no STF sobre norma que impede psicólogos de falar de religião

Marido organiza imagens de câmeras para provar que esposa não cometeu crime no 8/1

Oposição se articula para derrubar veto de Lula ao Marco Temporal

A virada de Sergio Massa: de anti-Kircher a candidato peronista

Nikolas pede investigação contra Marina Silva por ligação com ONG alvo da CPI

Bancada do agro diz que veto de Lula ao Marco Temporal será derrubado pelo Congresso

“Eu não faria coquetelaria se não fosse pelo Brasil”

Procuradoria da Câmara aciona PGR contra ministro Silvio Almeida por abuso de poder

PortuGal eleva o nível de ameaça terrorista para “significativo”

EUA comemoram libertação de reféns, mas lembram que mais americanos estão desaparecidos

Exército de Israel anuncia a morte de mais um membro do Hamas ligado aos ataques do dia 7

Para bancar Fundo eleitoral de R$ 6 Bilhões, deputados podem reduzir verba de ministérios

Reforma tributária, marketing e inteligência artificial são destaques da FoodCo. Experience

Relatório enviesado desvirtua a CPMI do 8 de Janeiro

São Paulo e Paraná lideram adoções de crianças no Brasil

Especialistas avaliam que Congresso será maior desafio de Milei, caso vença a eleição

Canadá acusa Índia de violar lei internacional ao retirar imunidade de diplomatas

Deputados da oposição anunciam frente parlamentar “Invasão Zero”

Como a Europa cria a cobra islâmica no seu seio

Governo de Israel confirma libertação de duas reféns do Hamas

Por que “progressistas” e a cultura woke não querem que você chame o Hamas de terrorista

Frases da Semana: “Se hoje temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do STF” (soltou e o elegeu)

Atividade cai ao menor nível desde janeiro: Haddad (o Taxad) diz que o resultado “preocupa”

Fortalecida, oposição ensaia os próximos passos no Congresso

Ex-diretor da Abin contesta operação e diz que pediu apuração em sistema alvo da PF

Fanatismo do Hamas, reféns e disputa por Jerusalém: os rumos da guerra em Israel

Valdemar Costa vê possibilidade de candidatura de Bolsonaro em 2026 (com STF ?)

Após agredir policiais, integrantes do MST são presos com armas e munições em acampamento

J’ accuse: O PT é CPX dos terroristas do Hamas

Gigantes do agro correm para exportar R$ 8 bilhões em soja estocada pelo Porto de Paranaguá

Mais simples do que parece: o que explica a inusitada “coragem” de Rodrigo Pacheco

Haitianos pedem intervenção brasileira em crise na fronteira com a Repúyblica Dominicana

Governadores do Sul e Sudeste unem esforços para o combate ao crime e sustentabilidade

Tarcísio de Freitas recebeu nesta quinta-feira (19) líderes estaduais na abertura do nono encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste

No primeiro dia da reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em São Paulo, os governadores das regiões defenderam ações de integração para o enfrentamento da criminalidade e das consequências das mudanças climáticas, bem como medidas para promover a sustentabilidade. Ao receber os líderes estaduais, o governador Tarcísio de Freitas destacou as ações do estado de SP durante as chuvas que atingiram o Litoral Norte em fevereiro deste ano, além de medidas voltadas ao uso de fontes renováveis de energia.

“Temos desafios como o das mudanças climáticas, pois vamos passar recorrentemente por situações de estiagem e de cheias. E isso tem a ver com a temática da sustentabilidade, que vai ser muito forte neste Cosud com o que de fato vamos fazer para descarbonizar o nosso planeta, como vamos fazer a recomposição de reservas florestais e também a transição energética”, afirmou o governador de São Paulo.

“Nós também temos a oportunidade, e aí temos uma faixa importante de fronteira, de combater os crimes transnacionais, então o debate da segurança pública é fundamental com integração de sistemas e de inteligência”, acrescentou.

A abertura do Cosud ocorreu na Sala São Paulo, um dos principais espaços culturais da América Latina. O encontro reuniu os governadores Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS), a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, e lideranças dos governos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em três dias de debates, gestores estaduais vão promover a elaboração de diretrizes conjuntas e políticas públicas relacionadas a temas prioritários, como meio ambiente e segurança pública.

Grupos de Trabalho

O grupo de trabalho de Infraestrutura, Logística e Transportes debateu a transição energética, com destaque para os recursos de energia solar, biogás, biometano e hidrogênio com o objetivo de alcançar a descarbonização da indústria e do transporte.

Na Segurança Pública, foi proposta a adoção de uma agenda regional para o combate ao crime organizado. A intenção é atacar a cadeia logística e a rede de lavagem de dinheiro em uma cooperação pró-sociedade. Diante disso, o grupo discutiu soluções como bloqueio do acesso criminoso à infraestrutura logística transnacional, além da modernização da legislação penal.

A Defesa Civil focou nas discussões para aprimorar a integração operacional entre os estados nas ações de monitoramento, prevenção e combate a eventos extremos em meio às mudanças climáticas e os recentes desastres naturais em SP, RS e SC. Foram apresentadas ainda as principais medidas tomadas após os deslizamentos no litoral norte paulista ocorridos no começo deste ano.

Assim como a Defesa Civil, a Habitação debateu a importância da prevenção dos desastres naturais, principalmente em áreas de risco. Uma das saídas apontadas é investir no desenvolvimento urbano para que as moradias sejam estabelecidas de forma segura, sem esquecer também da perspectiva social.

Na Saúde, foi detalhada a nova Tabela SUS Paulista, que vai complementar o valor que os hospitais de SP recebem atualmente do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares – as unidades vão receber até cinco vezes a tabela nacional do SUS. Os gestores também se atualizaram sobre temas como fortalecimento regional e melhorias na prestação de serviços de saúde.

A Educação colocou o Ensino Médio no centro do debate, defendendo o combate à evasão escolar e a implantação do ensino profissionalizante integrado. Representantes dos sete estados discordam da nova proposta do MEC de aumentar a carga horária das aulas das disciplinas-base do Ensino Médio por entenderem que prejudicará a implantação de aulas profissionalizantes do Ensino Médio Técnico.

A área de Desenvolvimento Econômico priorizou temas como medidas para tratar gargalos do comércio exterior e melhorias na exportação, além de ações de internacionalização, como a participação no G20 – grupo que reúne as maiores economias do mundo – para expor as boas práticas dos sete estados, que representam quase 70% do PIB brasileiro. Outro assunto foi a uniformização de regras para a comercialização entre os estados.

A Agricultura e Pecuária debateu a importância da conectividade para a rastreabilidade dos produtos agropecuários, a modernização da assistência ao produtor rural e o desenvolvimento rural sustentável.

O Esporte focou na exposição de estudos sobre a importância da atividade física e da prática esportiva como ferramentas de inclusão, buscando identificar oportunidades de políticas integradas na área.

Programação

Criado em 2019, o Cosud tem como objetivo principal a consolidação da agenda de cooperação entre os governos dos sete estados que compõem o grupo, em temas que atendem às demandas econômicas, sociais e ambientais. A programação prevê a realização de 21 Grupos Temáticos (GTs), com debates e elaboração conjunta de propostas por secretários estaduais e gestores de cada administração.

Nesta sexta (20), Tarcísio recebe os governadores no Palácio dos Bandeirantes para discutir propostas conjuntas para reforço da segurança pública e defesa do meio ambiente nas regiões Sul e Sudeste. Simultaneamente, os grupos temáticos darão sequência aos debates tanto na Sala São Paulo como na sede do governo paulista.

O evento se encerra no sábado (21), com a apresentação de um balanço das principais propostas sugeridas pelos GTs e a leitura da Carta São Paulo. O documento vai formalizar as principais discussões do evento, reafirmar o compromisso dos estados do Sul e do Sudeste com o desenvolvimento econômico e social do Brasil e encaminhar as próximas ações do consórcio.

Agência Estadual de Notícias de S.Paulo – Quinta, 19/10/2023 – 22h41