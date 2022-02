Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 03 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

MANCHETE: Em um mês, Ômicron eleva média de mortes em 566%

Queda das vendas e alta dos insumos desafiam retomada

‘A energia mais barata do Brasil é a fotovoltaica’

Volvo vai investir mais R$ 1,5 bilhão no Brasil

Cade deve fazer novas exigências em venda da Oi para concorrentes

Pix e crédito afetam resultado do Santander no fim de 2021

Ganho temporário, gasto permanente

O desafio da reindustrialização

INSS acaba com exigência de prova de vida presencial

“A TNE se vê agora (…) obrigada a redefinir seus cronogramas e com o risco de não mais atender ao prazo.”

Anunciada há 4 meses, obra de linhão continua parada na Amazônia

Em aceno à indústria, governo estuda reduzir IPI entre 15% e 30%

Produção tem maior salto em 11 anos após tombo de 2020

MP do serviço voluntário é ilegal, dizem entidades

Presidente do Carf admite rever limite que represa quase R$ 1 tri em ações

Investimento em renda fixa fica mais atrativo com alta da Selic

‘Não há uma articulação política para propor alternativas’

Com Selic a 10,75%, BC já fala em cortar ritmo de novas altas

Mortes por deslizamento chegam a 27 e há ainda 7 desaparecidos em SP

Relatório já apontava como frágil área de obras onde houve acidente

MP quer que colégios exijam teste negativo de alunos e professores

Escolas reveem regras para afastar alunos após caso de covid na turma

Com explosão de infecções, cidades têm alta na fila de espera por leito

O Globo

Manchete: Após quase 5 anos, Brasil volta a ter juros de 2 dígitos

Grupo de trabalho discute limitar passageiros no terminal

‘Se não tiver edital que proteja o Rio, não entrem nessa licitação’

Indústria cresce 3,9% em 2021 mas ainda não recupera perdas

Corte do IPI será de ao menos 25%, mas pode dobrar

Ministério propôs classe executiva para todos os servidores

O que muda com o fim da exigência

Tentativa de evitar fraudes

INSS acaba com prova de vida de aposentados e pensionistas

Renda fixa volta a ter retorno melhor que poupança

China vai construir usina atômica na Argentina

Nova cara da ômicron: Subvariante da cepa pode atrasar declínio da Covid no mundo

Folha de S. Paulo

Manchete: Polícia Civil tardou em apurar morte de Moïse

Venda de veículos recua 39% em janeiro

Volvo anuncia investimento de R$ 1,5 bilhão em caminhões

Produção da indústria sobe 3,9% em 2021, mas permanece no nível de 2009

Rômulo Saraiva estreia no site da Folha coluna que busca decifrar a Previdência

Trabalhador perdeu com mudanças no órgão, diz estudo

Prova de vida do INSS deixa de ser presencial e se torna automática

Renda fixa tende a dar mais retorno, mas é preciso ficar atento à inflação

Lucro do Santander cai 10,6% no 4o. trimestre

Bolsonaro pede ao Congresso poder para zerar impostos do diesel

Aeroportos de MG passam ao bloco de Congonhas em leilão

Brasil tem maior média de mortes desde agosto

Testes positivos de Covid-19 chegam a 60%

Valor Econômico

BC eleva juro a 10,75% e indica novas altas a um ritmo menor

Selic não ficava em dois dígitos desde julho de 2017, quando estava em 10,25%

Sanção a Belarus eleva custo agrícola

Entre janeiro e este início de fevereiro, duas companhias anunciaram interrupções nos negócios com a ex-república soviética: uma de fertilizantes e outra de serviços logísticos

Movimento cresce e portos do país têm aumento de 4,8% na carga em 2021

Terminais prviados registram movimento ligeiramente maior, com crescimento de 4,98%

Servidor do BC aprova paralisação na semana que vem

Em assembleia, os trabalhadores decidiram cruzar os braços entre 8h e 12h do dia 9 de fevereiro

Ômicron é risco, mas criança deve ir à escola, dizem médicos

Para infectologistas, alunos já foram muito penalizados pela covid

Casos de síndrome respiratória grave têm forte crescimento

Boletim da Fiocruz aponta que piora acontece na maioria dos Estados e possui relação com covid-19

Média de mortes é a maior desde 31 de agosto

Número de mortes no dia também é o maior em quase seis meses

Bolsonaro ainda cogita incluir ICMS na PEC dos combustíveis

Presidente pretende levar a ideia adiante na esperança de baixar a inflação no ano em que tenta se reeleger

Europa acelera a retirada de restrições contra covid

Sob pressão de uma população cansada da epidemia, os governos da região estão considerando cada vez mais desnecessárias muitas medidas de saúde pública

Energia puxa inflação recorde no euro

Os preços ao consumido na zona do euro subiram 5,1% em janeiro, o maior nível desde o início da série histórica em 1997 e acima do recorde de 5% de dezembro

UE inclui nuclear e gás na definição de energia verde

A proposta de inclusão dessas duas fontes de energia faz parte da “taxonomia verde” da UE, uma análise detalhada do que os reguladores acreditam que deve ser considerado como investimento sustentável

Desafios da nova área atraem profissionais experientes

Egressos de grandes organizações, gestores acreditam que a experiência em outras mesas é uma das ferramentas necessárias para avançar com rapidez na nova indústria

Preços da soja batem recordes

Seca no Sul do Brasil e em vizinhos da América do Sul motiva forte alta nos mercados doméstico e internacional