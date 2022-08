Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 04 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Justiça anula sentença e manda soltar condenados da Boate Kiss

Inseminação caseira cresce no Brasil, sem legislação e com riscos

Conab projeta menor consumo de carne em 26 anos

Com incerteza e Selic alta, analistas indicam aplicações conservadoras

Selic vai a 13,75% e Banco Central avalia nova alta em setembro

Câmara aprova MP que permite saque do vale-alimentação

301,5 mil são cadastrados para receber auxílio-taxista

‘Não há espaço para cortar juro no 1º semestre de 2023’

Câmara aprova texto que acaba com saída temporária de presos

Projeto que prevê tratamento fora do rol da ANS avança

O Globo

Manchete: Beneficiário do Auxílio Brasil terá até R$ 2 mil via consignado

Câmara aprova projeto que acaba com rol taxativo de planos

Como saber se já estou com a quinta geração para valer?

BC sobe juro para 13,75%, e taxa volta ao nível de 2016

5G estreia em SP com quase o triplo de antenas exigidas

Vale-refeição: Congresso aprova saque após 60 dias de saldo parado

‘Sim, nós violamos o teto de gastos’ diz Guedes

Taxistas: 301 mil vão receber no dia 16

Juro é quase três vezes o cobrado de aposentados do INSS

Fiocruz aponta queda da síndrome respiratória no país

Folha de S. Paulo

Manchete: BC sobe juros para 13,75% e não descarta outra alta

Governo vai zerar IPI, diz Guedes

Senado aprova MP que permite teletrabalho e redução de jornada em casos de calamidade

Fiesp e empresários insistem em convite a Bolsonaro, que não confirma encontros

Contestação do resultado eleitoral é o maior risco do mercado agora, afirma Stuhlberger

Veja o rendimento da poupança, Tesouro e CDB após alta da Selic

Teles instalam o triplo das antenas 5G exigidas em SP

Premiê renuncia e pode abrir nova crise no governo peruano

‘Superministro’ assume para salvar governo na Argentina

Fim da saída temporária de presos é aprovado na Câmara

Gazeta do Povo

Novo ministro argentino descarta emissão de moeda e faz auditoria em programas sociais

Deputado argentino pede “controle de natalidade” para reduzir pobreza no país

Mas: a conjunção preferida da imprensa que nega a realidade

Copom eleva a taxa de juros

Estamos acordando para as loucuras que fizeram conosco na pandemia

Guedes admite que governo furou teto de gastos para aumentar auxílio

Câmara aprova projeto que obriga plano de saúde a cobrir tratamento froa do rol da ANS

Suspeita de corrupção em contratos do DER

Senado aprova MP à renovação da frota de caminhões

Senado dos EUA aprova adesão de Suécia e Finlâncdia à OTAN

Câmara aprova projeto que acaba com saídas temporárias de presos

Paraná registra o primeiro caso de varíola dos macacos fora da capital

As cotas raciais foram um sucesso, mas para quem?

Valor Econômico

Selic vai a 13,75% e BC já põe 2024 no horizonte

Dificuldades que o pacote eleitoral do governo traz para a política monetária apareceram pela primeira vez no cenário do Banco Central

Minas realiza três leilões, de R$ 10 bilhões

Na segunda-feira, está prevista a concorrência do lote Triângulo Mineiro, que reúne 627,4 km de estradas

Câmara amplia cobertura de planos de saúde

Pelo projeto, os planos deverão autorizar as despesas desde que o procedimento tenha eficácia comprovada

Argentina anuncia plano econômico

Novo superministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, promete cumprir a meta de 2,5% de déficit primário do governo

Agro agita portos do ‘Arco Norte’

Terminais de Santarém e Belém (PA), São Luís (MA) e Salvador (BA) movimentaram 4,4 milhões de toneladas de adubos no 1º semestre, uma alta de 39%

Estados rebatem dados de aumento de arrecadação

Argumento é de que alta é nominal, circunstancial e influenciada pela inflação mais alta

Guedes nega ‘desarranjo fiscal’ e diz que ‘teto é retrátil’

Ministro classifica redução de tributos em combustíveis, energia e transporte como “reforma tributária invisível”

IC-Br tem queda de 2,43% em julho

Indicador de matérias-primas acumula alta de 5,20% este ano e de 22,58% em 12 meses

Ações ilegais em produtos ‘custam’ R$ 337 bi

Cálculo feito por entidades do Rio inclui contrabando, pirataria, furto, roubo e sonegação em 2021

Especialistas defendem “cultura da doação” para mudar filantropia

Ideia é criar modelos de assistência baseados em contribuições permanentes

Síndrome respiratória grave ainda cresce no Norte do país, aponta Fiocruz

Levantamento mostra que na maioria dos Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste SRAG mantém tendência de queda

Câmara vota projeto para acabar com rol taxativo

Senado deve aprovar proposta na próxima terça-feira

Senado aprova MP sobre teletrabalho

Proposta permite às empresas decidir regras do “home office” diretamente com o trabalhador

Aprovada MP que custeia desmanche de veículos antigos

Recursos para programa serão tirados de pesquisa e inovação

Argentina promete conter gasto para segurar câmbio

Estabilizar o mercado de câmbio, compensar as perdas nos salários com a inflação e ampliar as exportações para aumentar o superávit primário são os eixos centrais do plano econômico anunciado pelo novo ministro da Economia

Cade adia analise de venda da refinaria da Petrobras

Com o intervalo de duas semanas até a próxima sessão, a petroleira tem possibilidade de tentar negociar remédios que facilitem a aprovação do negócio

Cisco investe em ações para prevenir burnout e sobrecarga

Saúde mental já era pauta relevante na companhia há mais de três anos e ganhou ainda mais tração na pandemia

Agricultura familiar pede extensão de apoio aos afetados pela seca

Governo autorizou o pagamento de rebates no Sul e em MS, mas setor pede que alcance seja maior

Importações de fertilizantes ganham força no Arco Norte

Portos da região já recebem 25% do insumo que chega do exterior

Cresce a preocupação com a produção de arroz na Índia

Escassez de chuvas reduz área plantada no país ao menor nível em três anos

GiroAgro ergue mais duas fábricas em MG

Projeto faz parte da estratégia de expansão da empresa mineira de fertilizantes líquidos, que prevê faturar R$ 500 milhões neste ano