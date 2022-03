Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 17 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: BC eleva juro a 11,75% e indica mais altas para tentar conter inflação

Para especialistas e Estados, lei que altera o ICMS é inconstitucional

Setor de serviços cai 0,1% em janeiro, mas supera o nível pré-pandemia

Contas de luz deverão ficar mais caras com alta do diesel

6 perguntas para…

Brasil pode sofrer menos na guerra, diz ex-Banco Central

O impacto da alta do juro nos investimentos

BC americano eleva juro para 0,25% e 0,50% ao ano

Europa registra alta de novos casos de covid, enquanto Brasil relata queda

Campanha nacional de vacinação contra gripe começa em 4 de abril

Idosos acima de 80 anos em SP terão 4ª dose da vacina a partir de segunda

Putin escolheu a guerra, seguimos com a Ucrânia: Douglas Koneff

William Waack: A guerra da Ucrânia e as ideias

O Globo

Manchete: BC eleva juros a 11,75%, patamar mais alto em 5 anos

Piora o clima entre ministros militares e presidente da estatal

Bolsonaro admite que tentou interferir na Petrobras

Mais 1,6 milhão de trabalhadores vão receber abono

‘Lei complementar é uma maluquice’

Para analistas, mudança no ICMS de combustível é inconstitucional

Bolsas sobem na China, e Alibaba dispara com alívio de Pequim

Folha de S. Paulo

Manchete: BC sobe juros para 11,75%, e taxa atinge ápice em 5 anos

Um terço das famílias têm dívida em atraso, e inflação é principal causa, afirma pesquisa

Matéria-prima mais cara é principal dificuldade de 47% das empresas, diz FGV

Cida Bento: O Sistema Nacional de Educação e a desigualdade genérica

Supermercado tranca geladeira de carnes em SP

Inflação não poupa ninguém em fevereiro, indica Ipea

Consignado para Auxílio Brasil e BPC pode ser anunciado hoje

Inflação reduz atratividade da renda fixa, apesar do juro alto

Serviços ficam abaixo das expectativas em janeiro

Governo deve cortar projeção de alta do PIB de 2,1% para 1,5%

Banco central dos EUA eleva juros pela primeira vez em quatro anos

Apesar de surto na China, a Covid no Brasil está controlada

Saúde exclui crianças com 5 anos da vacinação contra gripe

SP dará 4ª dose contra Covid a pessoas com 80 anos ou mais a partir do dia 21

Valor Econômico

BC eleva juros e prevê Selic a 12,75% em maio

Copom pretende acomodar na inflação deste ano o impacto direto da alta do preço de petróleo e alimentos em razão do conflito na Ucrânia, mas vai tentar impedir que essa alta contamine outros preços

Inflação ajuda projeção fiscal, mas juro sobe

Cenário para as contas públicas permanece frágil, na avaliação dos economistas, já que segue dependendo mais de fatores conjunturais

Nova direção

Consumo maior em casa e destilados em alta são algumas das heranças deixadas pela pandemia para os hábitos dos brasileiros, lista Paula Lindenberg, da Diageo

Com Luna sob pressão, governo discute subsídio

Presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Congresso discute com governo a criação de um “subsídio dirigido” à gasolina para alguns setores, como taxistas

Correios terão ‘marketplace’ ainda em 2022

Lucro recorde em 2021 permitirá que a empresa retome o pagamento dos dividendos, uma ação interrompida há dez anos

Justiça reduz imposto em IPO

Empresário conseguiu decisão no TRF da 3ª Região, com sede em São Paulo, para pagar a alíquota fixa de 15% de IR sobre ganhos obtidos em oferta pública inicial de ações

Evasão diminui no ensino médio, mas cai no fundamental

Saída da escola de estudantes de 6 a 14 anos aumentou de 82 mil estudantes para 285 mil

Vacina na faixa de 5 a 11 anos é desafio, diz Fiocruz

Crianças e grupo de 12 anos são os únicos públicos em que menos de 90% da população tomaram a primeira dose, afirma Fundação

Inflação pesa mais sobre os pobres em 2022, diz Ipea

Tarifas de energia, gás de botijão e alimentos em domicílio ajudam a explicar a diferença

Guerra embaralha exportações para Rússia e Ucrânia

Empresas brasileiras têm dificuldade para entregar produtos já vendidos nos dois países em conflito

Lobby articula PEC para novo benefício a funcionalismo

Proposta cria “Indenização por Tempo de Serviço” no Judiciário

“Apelo forte” pode zerar impostos para setor de eventos por cinco anos

Congresso pode derrubar vetos de Bolsonaro a projetos

Ucrânia e Rússia exploram neutralidade em plano de paz

Esboço de acordo de paz de 15 pontos prevê a renúncia da Ucrânia às suas ambições de se juntar à Otan, limitação suas forças armadas e compromisso de não ter em seu território bases militares estrangeiras

Para Unctad, guerra elevará instabilidade política pelo mundo

Alta de preço de alimentos amplia a insegurança alimentar, o que costuma induzir tumultos e violência, diz a agência a ONU

Protecionismo em alta no comércio de alimentos preocupa a OMC

Durante reunião do Comitê de Agricultura da OMC, países expressaram preocupação com aumento de protecionismo no comércio global de alimentos e com a escassez de insumos, como fertilizantes

Biden chama Putin de “criminoso de guerra”; imperdoável, diz Moscou

Além disso, o Senado dos EUA aprovou uma resolução em que classifica Putin como criminoso de guerra em votação unânime

Argentina avalia limitar exportações agrícolas para conter inflação

Governo busca suprir mercado interno para conter a alta dos preços, após inflação voltar a crescer com força em fevereiro. Acordo com FMI, que será formalmente apresentado hoje, prevê meta de inflação

OMC anuncia pré-acordo sobre patentes de vacina

Um acordo final depende dos outros países membros da OMC. A indústria farmacêutica, de seu lado, reagiu duramente contra o esboço de acordo

Alta de preços desacelera vendas no varejo nos EUA

Os preços recordes da gasolina recorde e a elevação dos custos dos alimentos estão atingindo mais duramente as famílias de baixa renda

Uma Conab com mais dados e ‘inteligência’ está em gestação

Estatal aposta em tecnologia e parcerias para melhorar serviços

Governo lançará plano de fomento ao biometano

Pacote prevê desoneração de investimentos e atração de recursos internacionais

Ministra pede que fertilizante seja excluído de sanções

Imposição de embargos seletivos não pode afetar a segurança alimentar mundial, diz Tereza Cristina