Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 22 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

‘Não se justifica o barril de petróleo acima de US$ 100’

Servidores da CVM aprovam protesto por reajuste

Planalto quer evitar desgaste político com veto a reajuste

Governo articula plano para barrar aumento do Auxílio Brasil na Câmara

2023 (VI): O teto de gastos: Fabio Giambiagi

Alta de juros nos países ricos pode ter impacto no Brasil

Inflação mais persistente assombra o mundo

O Globo

INSS dispensa perícia presencial para reduzir fila

Imóveis mais caros

Entidades: garimpeiros abusaram de indígenas

Guarda Civil aposta em fuzil para conter crimes

Folha de S. Paulo

TCU identifica R$ 146 mi para robótica e sugere suspensão de repasse para kits

Medida do governo amplia pente-fino em auxílio do INSS

Anvisa manda recolher lote de Kinder belga à venda no Brasil

FMI sugere elevar imposto de empresa com lucro alto

Delegados da Polícia Federal cobram Bolsonaro e marcam protesto por reajuste

Governo e Eletrobras refazem cronograma e veem eleição como desafio

Presidente do banco central dos EUA diz que aceleração da alta dos juros ‘estará na mesa’

Gasolina cara reduz vantagem de carros novos mais econômicos

Valor Econômico

Empresas buscam acordos para sair de crise mais rápido

Mediação pode ser uma solução rápida e de baixo custo para devedores e credores negociarem pendências e débitos com o aval do Judiciário

Mercado revisa projeção para o dólar

Em março, quando a moeda americana operava abaixo de R$ 4,70, economistas estimavam o câmbio a R$ 5,25 em dezembro, mas já crescem as projeções com o dólar abaixo de R$ 5 no fim de 2022

Reajuste salarial do servidor ainda é incerto

Bolsonaro tem se mostrado sensível às reivindicações, especialmente as das polícias, suas bases de apoio. Mas tem severas restrições fiscais

‘Sem educação e ciência, economia e emprego não florescem’, diz Helena Nader

“O cobertor é curto e ainda se disputam as migalhas”, afirma a cientista na Live do Valor

Especialistas alertam para risco de novas variantes

“Ainda há alta circulação do vírus no mundo e a cobertura vacinal é muito heterogênea”, diz Daniel Villela

Deserto digital é realidade para 20% das escolas públicas do país

A pesquisa é fruto de um parceria da organização MegaEdu com a consultoria >empres< e com apoio do Unicef e da Fundação Lemann

Municípios têm “sobra” de R$ 8 bi para investir em educação até 2023

Estimativa é de que mais de 800 municípios gastaram abaixo do limite no ano passado

Risco fiscal de dividendos de estatais é de quase R$ 140 bi

Ministério da Economia considera possibilidade “remota” até 2025

Incertezas ofuscam alívio do Brasil com commodities, diz FGV

“O mundo está desacelerando. Todas as atenções se voltam para a economia global”, lembra a economista Silvia Matos