Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 02 de Fevereiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Guedes lista prioridades ao Congresso e pede que o Orçamento seja agilizado

Presidente do BC entra em ‘bolão’ sobre eleição na Câmara

Balança tem déficit com alta na importação

Estrangeiro critica ação do governo na Amazônia

Tesouro estuda emissão de títulos públicos com ‘selo ESG’

Anatel adia aprovação de edital para licitação do 5G

Governo vê ‘fracasso’ em greve de caminhoneiros

Após vazamento, dados de Bolsonaro e de ministros do STF estão à venda

Lucro do Itaú cai 26,1% com reforço contra calotes

Acordo pavimenta ‘caminho de saída’ da XP para o Itaú

Novas cepas podem atrapalhar ainda mais a vacinação em países pobres

Inflação de muitas caras

Custos sobem para famílias e indústrias e impõem desafio incomum ao governo. Preços em alta seguem assombrando consumidores, principalmente os mais pobres, e empresários industriais de todos os portes. Custo de vida e custo de produção têm sido fortemente pressionados pelas cotações de produtos básicos, pelo dólar valorizado e por desarranjos ocasionados pela pandemia de covid-19. Famílias de baixa renda reduziram as compras e comprimiram severamente seus padrões de consumo. Com os custos inflados, empresas têm pouco espaço, como informa reportagem do Estado, para absorver aumentos e reduzir a margem de lucro. Tudo ainda ficará pior se o governo assustar o mercado, os juros subirem e o setor público tiver de enfrentar um ajuste mais drástico.Com desemprego elevado e consumidor sem dinheiro, as empresas só têm repassado ao varejo uma pequena parte de seu aumento de custos. Ainda assim, os preços finais têm subido perigosamente. Para os mais pobres, inflação mais alta no ano e com aumento em 12 meses; para o pessoal da cobertura, inflação mais baixa no ano e com redução no período. O peso dos gastos com alimentação explica boa parte da diferença. Os analistas do Ipea consideram seis faixas de renda.A situação das famílias pobres foi agravada pela redução e, depois, pela extinção do auxílio emergencial. Sem medidas para socorrer esse grupo, a manutenção da retomada será muito complicada. A equipe econômica, ainda sem um claro roteiro de ação, continua sem resposta para o problema da sustentação do consumo.Do outro lado do quadro estão as indústrias pressionadas pelos custos altos e, por enquanto, sem perspectiva de acomodação. As empresas têm enfrentado elevação de custos internos, de insumos importados e do frete internacional. Vários setores importam componentes. Essa dependência é bem visível na indústria eletroeletrônica, mas também é considerável em outros segmentos. Empresas podem mexer nos custos, mas, no limite, a saída será tentar o repasse. Problemas do lado do consumidor ou do lado da indústria bastariam, separadamente, para complicar a retomada. Se quiser agir, o governo terá de considerar problemas dos dois lados, ao mesmo tempo, além das próprias limitações. Será uma excelente oportunidade para as autoridades mostrarem trabalho e competência.

O Globo

Prata, bola da vez em WALL STREET

BNDES vai devolver R$ 38 bilhões ao Tesouro Nacional

‘É um modelo disruptivo para o mercado’

Carnê-Leão já pode ser preenchido pela internet

Anatel adia aprovação de edital do leilão do 5G

Latam desiste de redução permanente de salários

‘Variantes são contidas com vacina, testes e isolamento’

Laboratório quer autorização para testar imunizante indiano no Brasil

Vinte estados preveem retorno às aulas presenciais em 2 meses

Mais imunização a caminho: Com chegada de IFA e vacinas prontas, país deverá ter, no início de março, até 48,8 milhões de doses

Folha de S. Paulo

Pandemia deixa mais da metade das mulheres fora do mercado de trabalho

INSS começa a pagar aposentadorias acima do piso com reajuste de 5,45%

Greve dos caminhoneiros não decola no primeiro dia

Motoristas autônomos pagam o preço de frota antiga

Sob efeitos da pandemia, lucro do Itaú cai 35% em 2020

Houve sensibilidade por parte da categoria, afirma ministro

Após adiamento, primeira fase do open banking entra em vigor

Com fake news, WhatsApp vai de Bolsonaro a Ciro, da euforia à indignação

Balança tem déficit de US$ 1,13 bi em janeiro

Efeito GameStop agora chega à prata, que tem maior alta desde 2008

Bolsa de SP começa mês com alta de 2,12%

Em 14 anos, quase 100 mil pessoas morrem em estradas federais no país

Vacinas de consórcio não estão confirmadas, diz OMS

Valor Econômico

Copagril redesenha negócios e se dedica a corte de endividamento

Em 2021, a cooperativa espera faturar R$ 2,2 bilhões

China acha coronavírus em lote da BRF, dizem agências

Autoridades chinesas teriam encontrado traços do vírus em carga de carne suína; empresa afirma não ter recebido qualquer notificação oficial

Candidatos de Bolsonaro são eleitos para Câmara e Senado

Resultados dão ao Palácio do Planalto a certeza de avanço em sua agenda econômica e uma solução afinada entre as duas Casas para o auxílio emergencial

Coalizão Brasil Clima ganha reforços de peso

Movimento que reúne 275 membros do agronegócio, setor financeiro, sociedade civil e academia conta agora com o reforço do grupo Pão de Açúcar, da Abiove e da Precious Wood

Bancários autônomos criam plataforma

Franq Opebank soma 1,2 mil profissionais e tem acordo para oferecer produtos de 32 instituições financeiras, inclusive de grandes bancos

Greve falha, mas governo teme 'efeito manada'

Temor no governo é que protestos parciais e localizados por medidas não atendidas desde 2018 acabem gerando movimentos maiores

Por que um novo "Plano Marshall" é necessário

Avanço da vacinação concentrado nos países mais ricos vai estimular o aumento das desigualdades e dos conflitos sociais no mundo

"Coronavírus veio para ficar", diz virologista da Fiocruz

Marilda Siqueira diz que permanência e gravidade da covid vão depender da eficácia das vacinas e das mutações dos vírus

Preço e exportação maiores impulsionam corrente de comércio

Para analistas, ainda é cedo para determinar se movimento de janeiro é tendência ou pontual

Restituição do BB afetará subsídios à agricultura

Devolução de recursos do Banco do Brasil deverá ter implicações nos subsídios ao setor agrícola

Auxílio amenizou desigualdade de renda para mulher negra

Estudo mostra redução da diferença em relação aos rendimentos obtidos por homens brancos e suas famílias

Fim do benefício emergencial e 2ª onda de covid devem frear investimento, diz Ipea

Para a instituição, avanços mais consistentes dependem da imunização da população via vacina

Eleito, Pacheco cobra ação social do governo

Senador do DEM teve 57 votos e adversária Simone Tebet (MDB-MS) conseguiu apenas 21

Lira vai cobrar a fatura da "sagrada representatividade" da Câmara

Para um ex-presidente da Câmara, no jogo que agora se inicia, Jair Bolsonaro não vai sequer tocar na bola

Cloroquina com leite condensado

Anvisa atestou a importância de uma sociedade vigilante

Rússia e Índia podem vender vacina a empresas privadas

Apesar de questões éticas e morais, acredita-se que contratos com o setor privado são feitos discretamente e podem estar aumentando

Embrapa cria bioinseticida para grandes culturas

Produto é indicado para controle das lagartas do-cartucho e falsa-medideira em lavouras como as de soja, milho e algodão

Em alta, custo do frete no agro retoma nível de 2019

Despesa com escoamento da safra por rodovia subirá até 15% no ano, diz EsalqLog