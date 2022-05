Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 03 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Sem candidatura de Tebet, MDB pode aderir a Bolsonaro

China trava cadeia global de produtos

Presidente da Anfavea quer que chip e câmbio sejam feitos no Brasil

‘Prévia do PIB’ registra alta de 0,34% em fevereiro

Com alta de 2,63%, dólar vai a R$ 5,07; Bolsa registra queda de 1,15%

Estimativa do mercado para a inflação de 2022 se aproxima de 8%

Analistas avaliam que taxa a partir de 5% afetaria economia brasileira

Juro acima do previsto nos EUA traria riscos para o Brasil

Razões para trocas vão de falta de recursos a contratos vencidos

Fora da disputa em mais de mil cidades

Moderna vai pedir aval da Anvisa para aplicar vacina da covid em bebês

Pacientes com dificuldade até de sair de casa têm acesso dificultado a remédios

PL 414/21: a necessária modernização do setor elétrico: Xisto Vieira Filho

O Globo

Manchete: Com inflação alta, renúncia fiscal do governo passa de R$ 40 bi

CFM se posiciona contra liberação do cigarro eletrônico

Moderna pedirá aval para vacinar crianças no Brasil

Tempo de cautela

É saudável para o país a mudança nos rótulos de produtos processados

Bolsonaro promete mais vagas a PF e PRF

Dólar tem alta de 2,6% e fica acima dos R$ 5

Na volta ao escritório, inflação do cafezinho e transporte surpreende

Mercado prevê IPCA de 7,89% em 2022. Projeção sobe há 16 semanas

Alerta vermelho para o trigo

Folha de S. Paulo

Manchete: Política só fora do quartel, diz comandante da PM de SP

Começam as apostas da +Milionária, nova loteria da Caixa

Custos levam produtores de leite a desistir do ramo

Brasil terá dificuldades em aproveitar alta no preço das Commodities

Bônus de R$ 800 mi do Nubank depende de permanência de atual presidente-executivo

Economia defende usar verba de privatização para bancar obra fora do teto

Posto terá que mostrar valor da gasolina com duas casas decimais

Início da colheita de cana derruba preço do etanol nas usinas

Após McPicanha sem picanha, Burger King é proibido de vender Whopper Costela sem costela

Dólar inicia o mês em alta e fecha a R$ 5,07

Estimativa para inflação de 2022 fica perto de 8%

Setor público surpreende e tem superávit de R$ 3,5 bi em fevereiro

Servidores preparam manifestação em frente ao BC no Copom

Pressionado por reajuste, Bolsonaro promete mais vagas na PF e na PRF

Mortes em casa por outras doenças sobem na pandemia

Valor Econômico

Mercados domésticos sofrem com piora no cenário externo

O desempenho negativo é reflexo de uma expectativa de política monetária mais restritiva nos EUA e inclui no radar o receio sobre a saúde da economia chinesa

EUA crescem, mas China tem retração

A atividade econômica da China contraiu acentuadamente em abril, com o lockdown em Xangai aumentando as preocupações de mais rupturas nas cadeias de suprimentos

Decisão do Fed traz ameaça de estagflação

Sócio e diretor da Ibiuna Investimentos acredita que, com a constatação de que a inflação não é fenômeno passageiro, o BC americano terá que ser mais duro e levar o juro para cima do ponto neutro

Fechamento das economias não é a saída

A vulnerabilidades das cadeias de produção e da globalização foram analisadas por Roberto Azevêdo e Tatiana Prazeres durante a primeira live da série de aniversário do Valor

5G estimula “serviços invisíveis”

Consultoria IDC Brasil prevê que a tecnologia deve gerar o equivalente a US$ 2,7 bilhões em novos negócios envolvendo inteligência artificial, internet das coisas, nuvem, segurança e robótica

Mortes em acidente de trabalho podem ser o dobro da estatística oficial

Diferença ocorre porque informais não entram na conta do INSS e subnotificação de ocorrências é grande

Câmara vota autofiscalização do agronegócio

Projeto tem caráter terminativo e está pendente apenas de aprovação da redação final na CCJ

Sanções ocidentais à Rússia devem durar anos, diz Alemanha

Há consenso europeus que a decisão coletiva europeia de embargar o petróleo russo terá grande impacto sobre os preços de energia para os consumidores e para a indústria em toda a Europa

Contágio da China ameaça desestabilizar emergentes

Investidores temem que as paralisações na China por causa dos lockdowns ecoem em todo o mundo, diminuindo a demanda e interrompendo as cadeias de suprimentos

Triunfalismo em relação à covid agora assombra o presidente chinês

Xi Jinping está diante da tenebrosa perspectiva de que os próximos meses até o congresso do Partido Comunista serão assombrados por uma crise econômica e tensões sociais causadas pelos lockdowns

Atividade cai na China, mas cresce nos EUA e na UE

A atividade industrial nos EUA e na zona do euro continuou em expansão em abril, mas as fábricas sentem a pressão das perturbações nas cadeias de suprimentos, com os lockdowns na China e a guerra na Ucrânia

‘Apoio da sociedade ao combate à inflação é uma grande questão’

Para Rodrigo Azevedo, se Fed subir o juro para 4%, cresce risco de estagflação no mundo

Superlotação cai 43% em hospitais públicos com medidas simples

Sírio-Libanês já apoiou a implantação do Lean nas Emergências em 128 instituições desde 2018; projeto será ampliado para mais 160 hospitais. Metodologia copia linhas de produção e pinta caminho do paciente no chão.Cada etapa do paciente dentro do hospital requer um plano de ação, com ferramentas específicas

Preço do ovo atingiu recorde em abril, informa Cepea

Em Bastos (SP), caixa com 30 dúzias do tipo branco alcançou R$ 148,55 no mês passado, valor 2% maior que o de março