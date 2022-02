Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Pacote de crédito só vai sair depois do carnaval

Programa de moradia popular, Casa Verde e Amarela perde espaço

Setor cresce em 2021, mas ritmo desacelera no 4º trimestre

Pela 6ª vez seguida, mercado vê inflação mais alta

Diante de resistência, votação pode ficar para março

Relator rejeita redução de tributos federais sobre diesel e gás de cozinha

Volume de demissões na Zona Franca preocupa sindicato

Fabricantes de eletroeletrônicos têm primeira queda de vendas em 4 anos

Três brasileiros são presos na Tailândia com 15,5 kg de cocaína e família apela por ajuda

Fapesp aprova reajuste de 15% para alunos bolsistas de graduação e pós

Estado de SP registra queda nas internações

Sem eventos públicos, cidades terão festas privadas de carnaval

São quase 4 mil óbitos desde 1988 por deslizamentos

O rearranjo da economia global: Ernesto Lozardo

O agronegócio e o risco climático

Embraer fecha ano com pedidos de US$ 17 bi, maior volume desde 2018

Acionistas discutem venda da Eletrobras

Após ataque hacker, ação da Americanas cai 6,6% na Bolsa

O Globo

Manchete: Putin envia tropas à Ucrânia e agrava crise

As áreas separatistas que podem ser a fagulha de uma guerra

EUA e União Europeia anunciam sanções para punir Rússia

Análise – FILIPE BARINI: Kremlin enterra Acordos de Minsk e via de diálogo

Anvisa aprova mais três produtos à base de cannabis

Dose de reforço protege mais do que se imaginava

Ocupação de leitos tem queda em SP, mas secretário teme carnaval

É preciso pôr fim à descabida ‘taxa do príncipe’ cobrada em Petrópolis

Senado faz bem em priorizar PEC da reforma tributária

Marfrig quer indicar conselheiros da BRF

Senado analisa a criação de regras para criptomoedas

Dólar recua a R$ 5,10, menor cotação em 7 meses

Cidadania virtual da Estônia atrai quase mil brasileiros

Governo deve anunciar após o carnaval pacote de crédito de R$ 100 bi

Americanas fora do ar: analista prevê prejuízo de até R$ 100 milhões por dia

Idas e vindas

Aumento de R$ 400

Folha de S. Paulo

Manchete: Putin reconhece separatistas na Ucrânia e envia tropas de apoio

Putin ataca a Otan e afirma que Ucrânia nunca foi Estado verdadeiro

Joe Biden usa regra de Trump para deportar crianças brasileiras

Café sobe 57% em 12 meses e não deve dar trégua

Hackers tiram Americanas do ar, e empresa perde R$ 220 mi em vendas

Dólar segue em queda livre e fecha cotado a R$ 5,105

Venda de imóveis fecha 2021 com alta de 12,8%, mas perde força

Emenda do relator aumenta acúmulo de gastos herdados de anos anteriores

Mercado eleva estimativa para inflação neste ano a 5,56%, mostra pesquisa do BC

Série traz pensamento econômico de pré-candidatos à Presidência

Mais de 100 milhões consultaram site de valores a receber

Aposentados do INSS vão receber quase R$ 800 mi em atrasados

Bolsonaro acena com reajuste à PRF e pede compreensão’

Investimento em energia solar leva até 7 anos para dar retorno

Luz pode subir com briga entre governo e termelétrica da J&F

Com prejuízos de mais de R$ 100 mil, comerciantes querem ajuda

Foto-legenda

Damares atende a ordem do STF e proíbe denúncias de antivacinas no Disque 100

Vacinação de militares contra Covid fica abaixo de índice geral de adultos

Valor Econômico

Governo vai lançar um novo pacote de crédito

Medidas de desburocratização na contratação de crédito adotadas em 2020 devem ser reeditadas no pacote de R$ 100 bilhões; Planalto prepara anúncios diários com início após o carnaval

Combustível ganha peso nos cofres estaduais

O recolhimento de ICMS sobre petróleo, combustíveis e lubrificantes encerrou 2021 em mais de R$ 110 bilhões, valor recorde, com alta nominal de 39% em relação a 2020

Putin reconhece república rebelde e envia tropas

A ONU avaliou a medida como violação da soberania da Ucrânia, enquanto os Estados Unidos e seus parceiros europeus anunciaram que vão impor mais sanções econômicas à Rússia. Rússia envia tropas a regiões separatistas no leste da Ucrânia. Mais cedo, o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência das duas regiões, Luhansk e Donetsk, cujas populações são predominantemente de origem russa. EUA e UE terão sanções, mas limitadas; ONU acusa violação. Até agora, única medida prática é uma ordem executiva da Casa Branca que proíbe atividade econômica dos EUA nos dois territórios. Reconhecer independência eleva risco de guerra. Decisão do presidente Vladimir Putin dificulta ainda mais qualquer negociação de paz no leste da Ucrânia.

Ataque hacker afeta ações da Americanas

Natura/Avon, CVC e Renner também foram alvo de ataques similares desde o início da pandemia; investimento em segurança ainda é considerado baixo no país

China estuda plataforma para minério

Ainda em preparação, proposta visa estabilizar as cotações no longo prazo e é parte de esforço para ampliar a influência chinesa sobre o preço das commodities

UE discute ampliar lista de restrição a commodities e Brasil pode ser alvo

Vários ministros de Agricultura do bloco defendem ampliar lista de matérias-primas a serem proibidas de entrar no mercado europeu por vinculação com desmatamento e degradação das florestas

Salário congelado e retomada ajudam em superávit maior

Resultado primário de Estados e Distrito Federal cresceu 91% no ano passado em relação a 2020, para R$ 124,1 bilhões

Petrópolis tem ao menos 181 mortos e 110 desaparecidos

Prejuízo pelo estrago das chuvas no município deve ser de R$ 665 milhões, estima Firjan

STF mantém decisão contra censura ao “Globo”

Segunda Turma do tribunal entendeu que a publicação de reportagens sobre inconsistências e suspeitas de fraude em ensaio com medicamento ineficaz contra a Covid ‘ocorreu à luz da liberdade de imprensa’

Polícias de MG entram em greve e Zema faz apelo por responsabilidade fiscal

Forças de segurança vão às ruas em protesto contra o não pagamento total da recomposição salarial

‘Pacote de combustíveis’ pode ficar para depois do carnaval

Líderes ainda tentam convencer o relator dos projetos, senador Jean Paul Prates, a fazer novos ajustes no texto