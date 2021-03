Manchete nos Jornais deste Sábado, 13 de Março de 2021

O Estado de S. Paulo

Fila de startups para IPO cresce e Bolsa pode ter ‘modernização’ de perfil

Em janeiro, vendas do varejo recuam 0,2%

PEC pode levar a corte de até R$ 30 bi em subsídios em um ano

Governo defende antecipação das parcelas do BPC

Pagamento de novo auxílio só deverá começar em abril

Opinião – Edison Carlos: Lei do Saneamento em risco

Tributação no IR de benefício por redução de salário é polêmica

Governo quer novo seguro-desemprego como ‘prêmio’ para quem se recolocar

EUA rejeitam enviar doses a qualquer país, mas financiam vacinação na Ásia

STF tem maioria contra ‘legítima defesa da honra’

Anvisa concede registro para a vacina de Oxford

OMS dá aval para o produto da Janssen

Ministério compra 10 milhões de doses da Sputnik V

Anvisa aprova 1º remédio contra covid

Santos proíbe acesso às praias e pede apoio da PM para fiscalizar

País relata mais de 2 mil mortes pelo 3º dia e supera a Índia

Estado de SP tem recorde de mortes e capital suspende as aulas presenciais

O Globo

Para acordo com Mercosul, UE quer garantias ao meio ambiente

Governo coloca à venda imóveis no Rio para levantar R$ 1 bi

Petrobras propõe elevar teto de pagamento de executivos

Bolsonaro critica estados por pagarem auxílio

Guedes nega atraso e diz que valor de R$ 600 é insustentável

Demora para ajudar

Curitiba entra em lockdown por nove dias a partir de hoje

Anvisa dá registro definitivo à vacina da AstraZeneca

Lula teve reunião com Fundo Russo

Saúde compra 10 milhões de doses da Sputnik

Maricá adere a consórcio do Nordeste para ter Sputnik V

Celeiro de vírus

Folha de S. Paulo

Robôs serão colegas de trabalhadores, afirma especialista

Análise – Vinicius Torres Freire: PEC Emergencial exige que, até setembro, Bolsonaro faça lei para elevar imposto

Pagamento do novo auxílio deve começar só em abril

Após ir a R$ 5,79, dólar tem maior perda semanal no ano

Sem auxílio e com medidas de restrição, vendas do varejo iniciam o ano em queda, afirma IBGE

Guedes sofre nova baixa com saída de responsável por reforma

Viver do Estado é estar dominado, diz Bolsonaro

Castello Branco é sondado para conselho da Vale

Petrobras propõe aumento de 8,5% em teto para a remuneração de executivos

18 estados e DF elevam ICMS sobre o diesel

Pontos de atenção na agenda econômica

E Biden descarta repassar doses da AstraZeneca a outros países

Diplomacia da vacina e economia viram armas dos EUA contra China

Eduardo Bolsonaro louva premiê autoritário e líder acusado de assassinato

Itália anuncia volta ao confinamento para barrar terceira ondaquipe econômica vê risco limitado de efeito Lula influenciar Bolsonaro

Em meio à Covid, parte do litoral paulista vive epidemia de dengue

Fachin considera inconstitucionais decretos sobre armas de fogo

Anvisa aprova registro definitivo da vacina de Oxford

Ianomâmis no AM respiram aliviados após segunda dose

Anvisa aprova remdesivir para tratar Covid em hospitalizados

Pasta diz que assina com Janssen e Pfizer na próxima semana

Ministério da Saúde compra 10 mi de doses da Sputnik V

Com piora de índices em Belo Horizonte, Kalil fecha praças e parques e endurece medidas

Sem equipe, hospital federal do Rio tem leitos trancados com cadeado

Brasil não reverterá pandemia sem medidas duras, diz OMS

Sem máscaras, há um ano país tinha 1ª morte por Covid

Com aumento de casos, Prefeitura de São Paulo abre vagas e suspende cirurgias eletivas

Leitos de UTI para Covid em SP podem acabar até a próxima segunda-feira

Gestão Doria inclui alunos que não foram à escola em cálculo sobre incidência de Covid

Aulas presenciais serão suspensas na capital paulista a partir de quarta (17)

(XisBeta in-grifo) Falta líder sem antagonismo no Brasil, que venha gerenciar a todas as classes sociais, independente das suas posições partidárias, de gênero, tribos, costumes, cultura etc. Enquanto os extremos ditarem as eleições viveremos reféns das condições de uma única classe eleita em desfavor das outras mas, também das minorias delas. Um líder governa uma nação como um todo, mesmo nas suas mais extremas diferenças. Como líder, equilibra as forças e ampara as suas necessidades. Isto também vale para Deputados, Senadores, mas principalmente a isenção ideológica no sistema Judicial em todas as esferas do direito. O ser humano por natureza ele se posiciona, daí a razão de ser imposto obrigatório para um líder a sua isenção ao tomar decisões por empatia, mesmo as questões sobre os valores contraditórios, ideológicos ou partidários, ante a sua visão limitada de ação. Este exercício deve ser Constitucional para todas as nações.