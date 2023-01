Uma tragédia foi registrado na tarde deste sábado (21) no centro de Londrina, segundo informações um menino de apenas 8 anos de idade caiu da sacada do terceiro andar de um prédio na rua Borba Gato no centro de Londrina.

De acordo com familiares, o pai pediu para que o menino fosse escovar os dentes. Porém, enquanto escovava, o garoto foi até a sacada, escalou a proteção e caiu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a queda foi de aproximadamente 10 metros de altura. A vítima bateu bater fortemente a cabeça no chão.

Socorristas do Siate foram acionados e encaminharam a criança em estado grave ao hospital. Mas infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O menino morava em Apucarana com a mãe, e estava em Londrina para passar o final de semana.

Os familiares estão desolados com o acontecimento.

Com informações do Site TEM Londrina