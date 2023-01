Estão abertas a partir desta sexta-feira, 19 de janeiro, as inscrições para a Mostra de Trabalhos Técnicos Científicos e para o Concurso de Fotografias do VI Seminário Internacional de Acessibilidade, promovido pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ (Crea-PR). O evento será nos dias 10 e 11 de maio de 2023, no Centro Universitário Autônomo do Brasil (UniBrasil), no bairro Tarumã, em Curitiba.

“O objetivo é motivar e sensibilizar os profissionais das engenharias e o público em geral com relação às questões de acessibilidade, às pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e para o público em geral – tanto na área urbana quanto na rural”, explica a Engenheira Civil Célia Neto Pereira da Rosa, coordenadora adjunta do Seminário.

O evento é promovido pelo Crea a cada dois anos. “Sempre há a participação de profissionais de outros países com palestras para mostrarem essa realidade para nós, o que está sendo feito, principalmente na Europa, onde há uma população mais idosa. Essa é a maior preocupação: que a gente prepare as cidades não só para as pessoas com deficiência, mas lembrando que a nossa população está envelhecendo e a gente vai precisar cada vez mais de mobilidade, de condições de ir e vir para as pessoas idosas”, detalha Célia. “Queremos disseminar cada vez mais essa conscientização para que os profissionais contemplem essas necessidades na hora de fazer seus projetos e executar as suas obras. Muitas vezes não percebemos mas a dificuldade é muito grande pra as pessoas que têm algum tipo de deficiência e para os idosos acessarem alguns prédios públicos, postos de saúde e escolas. Temos que conscientizar a todos até porque a necessidade de espaços acessíveis é lei e temos que cumpri-la”.

Inscrições

Apresentação de Trabalhos Técnicos-Científicos

Para a Mostra de Trabalhos Técnicos Científicos, podem se inscrever estudantes universitários e profissionais que desejem expor trabalhos relacionados ao tema central do 6º seminário: “Universo Acessível – Desafios e Soluções”. O regulamento e demais informações para participação estão disponíveis no aplicativo do evento.

Mostra Fotográfica

Já a Mostra de Fotografia é aberta a todas as pessoas. Para participar é necessário se inscrever e tirar uma foto original, sem modificações, de situações que retrarem a falta de acessibilidade ou uma excelente acessibilidade. “Não queremos só o errado, mas também o certo. Fotos que mostrem uma situação de acessibilidade ou não, de forma que o público depois possa ver”, comenta a coordenadora. “É muito bacana essa apresentação de fotografias porque você tem ali uma diversidade muito grande e a visão de cada um. Eu, que não tenho nenhum tipo de deficiência, como é que eu vejo essa acessibilidade? E essa pessoa que tem deficiência, como é que ela vê essa acessibilidade?”, pontua.

Os melhores trabalhos inscritos em ambas as mostras receberão certificação.

As inscrições tanto para a Mostra de Trabalhos Técnicos quanto a Mostra de Fotografia encerram em 10 de abril, e podem ser feitas gratuitamente no aplicativo do evento.

Saiba mais em: https://www.crea-pr.org.br/ws/inscricoes-para-concursos-seminario-acessibilidade/

Site do evento: https://servicos.crea-pr.org.br/eventos/acessibilidade/.

Sobre o Crea-PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, criado no ano de 1934, é uma autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização dos profissionais das áreas das engenharias, agronomias e geociências. Além de regulamentar e fiscalizar, o Crea-PR também promove ações de orientação e valorização profissional por meio de termos de fomentos disponibilizados via Editais de Chamamento.

Assessoria de Imprensa Crea – PR

Larissa Ayumi Sato