Nas passarelas e nas capas de revistas, estamos acostumados a ver modelos altas e bem magras. No entanto, esse padrão tem sido quebrado por muitas mulheres, que também fazem sucesso com shapes que não seguem as medidas impostas pela sociedade.

No Instagram, elas pregam o amor próprio e fazem sucesso mundo afora e na internet, exibindo sem vergonha suas curvas e beleza, através de seus posts e posicionamentos. E pensando nesse universo de empoderamento feminino plus size, Lucileia Alves da Silva de 27 anos mostra a sua beleza e conquista espaço no mercado.

Nascida em Miraselva, a modelo é um dos grandes destaques do mercado da moda plus size na região, e é prova viva de que o corpo natural pode fazer parte do mundo da fashion, como qualquer outro.

“Sonho em participar e representar Cambé no Pus Size Brasil e fico feliz em ver que o mercado brasileiro se volta cada vez mais ao público GG”, disse a modelo ao Portal Cambé. Em 2021, ela irá participar do Pluz Size Paraná e vai se preparar para poder estar no pódio.

Atributos não faltam para essa mulher que luta pelos seus sonhos e nos mostra como é possível viver bem consigo mesma, levantando a bandeira da autoestima.

Lucileia iniciou sua carreira em 2019 quando foi convidada pelo produtor Marcos dos Santos de uma agência de modelos e daí não parou mais. Já realizou alguns trabalhos. Ela tem o título de Miss Pluz Size Cambé 2020 CDM.

Mas como tudo não é só flores, Lucileia também teve seus momentos difíceis.

“Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e acima de tudo, seja feliz”, disse ela.