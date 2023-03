Morador de Cambé é um dos mortos em confronto policial em Apucarana

Quatro homens morreram em um confronto com a polícia na noite do último sábado (25) em Apucarana, norte do Paraná. Os nomes dos envolvidos foram divulgados nesta segunda-feira (27) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Entre os mortos está Mateus Martins de Sousa Bregano, de 27 anos, que era morador da cidade de Cambé. De acordo com as informações, o velório de Mateus ocorrerá na Capela Mortuária de Cambé também nesta segunda-feira (27), e o sepultamento ocorrerá no Cemitério da cidade.

Além de Mateus, os outros envolvidos foram identificados como Lucas Vinícius Rodrigues, de 23 anos, Dione Batista da Silva Rosa, também de 23 anos, e um menor de idade, L.B.I., de 16 anos. Os velórios de Lucas, Dione e do menor ocorrem na Capela do Jardim Colonial e os sepultamentos acontecerão nesta segunda-feira nos cemitérios Cristo Rei e Portal do Céu.

