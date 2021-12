Morto em confronto com a PM participou de assalto e matou próprio parceiro em Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um homem foi morto na noite desta terça-feira (28) durante um confronto com a Rotam da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, na rua Francisco de Oliveira Leme, no Conjunto José Giordano, zona norte de Londrina.

Segundo as informações levantadas pela reportagem, a equipe da Rotam recebeu informações sobre a localização de um foragido. “Durante o patrulhamento, a equipe da PM se deparou com uma mulher gritando no interior de uma residência. Foi feito o ingresso no local, e próximo ao banheiro, um homem saiu com uma arma em punho, sendo necessário o uso de força para conter e neutralizar a injusta agressão. O suspeito foi ferido e caiu ao solo”, informa o boletim de ocorrência.

Um revólver calibre 38. que estava com o homem morto, foi apreendido. A mulher dele estava ferida, mas não prestou esclarecimentos sobre o motivo das agressões.

A 4ª Companhia Independente confirmou na manhã desta quarta-feira (29) que o homem participou de um assalto a um posto de combustível na rodovia Carlos Strass no dia 4 de novembro deste ano. Durante o assalto, as câmeras de segurança flagraram agressões contra o frentista e também mostra um dos assaltantes atirando na cabeça do próprio parceiro de crime. Ele já possuía mandado de prisão por outro roubo.

Tarobá News