Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (30/03), por volta das 22h26, na Rua Professor Bento Mussurunga esquina com a Rua Presidente Wenceslau Braz no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, J. P. M. D. C. de 24 anos estava em uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI de cor cinza quando colidiu com um veículo FORD/FIESTA GLX de cor branco.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados graves foi atendido pelos Socorristas do Siate e encaminhado ao hospital.