Um acidente foi registrado no início da tarde do último sábado (01/03), por volta das 12h50, na Rua Curitiba (próximo da Rua Equador) no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, M. V. S. de 20 anos conduzia a motocicleta HONDA/CG 160 FAN de cor vermelha quando acabou colidindo com um veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L de cor preto.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados leves, foi atendida pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto o condutor da moto passa bem.