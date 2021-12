Motociclista morre após ser arrastado por caminhão na BR 369 em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um motociclista de 21 anos morreu na manhã desta segunda-feira (06) após se envolver em um acidente com um carro e um caminhão na BR-369, no acesso ao município de Cambé.

Ele teria sido atingido pelo caminhão, que não conseguiu frear, no trecho em obras. Depois do impacto, o corpo do motociclista foi arrastado e a motocicleta ficou presa embaixo do caminhão. O veículo Corolla também teve a traseira danificada.

Uma trincheira está sendo construída no local, o que provoca lentidão no trânsito, principalmente em horários de pico. A velocidade permitida durante a obra é de 30 km/h.

A retirada dos veículos e do corpo da vítima provocou um grande congestionamento com filas até o acesso ao município de Rolândia.

Via: TarobáNews