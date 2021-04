Motorista bate em carro do IML que atendia um acidente em Apucarana

A motorista, uma mulher, de 28 anos, dirigia um Fiat Palio, perdeu o controle da direção e bateu na traseira da viatura do Instituto Médico-Legal (IML), que estava recolhendo o corpo do jovem que veio a óbito em uma colisão com um caminhão.

Um outro acidente inusitado aconteceu na manhã desta quarta-feira (7), próximo ao local em que aconteceu a colisão que deixou um motociclista morto próximo do Pirapó, distrito de Apucarana.

Conforme informações, a moradora de Jandaia não viu os cones que sinalizavam o local do outro acidente e acabou acertando em “cheio” a traseira do carro do IML.

As pessoas que estavam no local ficaram assustadas com o fato inusitado. Ainda de acordo com informações, ninguém ficou ferido.

