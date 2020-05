Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (13/05), na Rua Belo Horizonte (próximo do Posto Buccioli) na região central de Cambé.

De acordo com as informações, o condutor de um veículo CHEVROLET/PRISMA de cor escura atravessou o canteiro central da via e acabou colidindo de frente contra um VW/VOYAGE 1.6 de cor prata com as placas de Cambé. Na sequência mais dois carros, um VW/GOL 16V de cor verde com as placas de Cambé e um VW/NOVO GOL 1.0 de cor cinza com as placas de Londrina que vinham logo atrás, acabaram batendo um na traseira do outro.

A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência, já que o motorista causador do acidente estava visivelmente embriagado. Os policiais optaram por realizar o teste de etilômetro, e o resultado apresentado em relação ao condutor, apontou o valor de 0,88 mg/l, que para o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é considerado crime e ainda é multado de acordo com o artigo 165.

Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.