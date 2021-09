Motorista embriagado é detido após acidente em Londrina

O motorista realizou o teste do etilômetro que apontou 0,46 MG/L.

Uma caminhonete Hilux e um Ford KA colidiram na rodovia Carlos João Stass, zona norte de Londrina, por volta das 6h40 no início da manhã deste sábado (18).

Quatro pessoas estavam na caminhonete e o motorista que conduzia o veículo foi detido por embriaguez, segundo informações da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar. A caminhonete teria cruzado a pista e atingido o carro de um motorista de aplicativo.

O Siate foi acionado e atendeu uma mulher de 39 anos e um homem de 22 anos que tiveram ferimentos leves no acidente. Ambos foram levados para a UPA do Jardim do Sol.

Tarobá News