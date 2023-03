Na tarde de sexta-feira (03), um roubo foi registrado no bairro Jardim Santa Adelaide em Cambé. A vítima, que preferiu não ser identificada, relatou que ao realizar uma compra com cartão de crédito, foi informada que o pagamento não havia sido autorizado pelo banco. Nesse momento, um suposto vendedor que se encontrava no local pediu um copo de água e, enquanto a vítima se afastava para atender o pedido, o homem aproveitou a oportunidade para furtar o bolso da vítima e sair correndo.

Esse tipo de situação infelizmente é comum em diversas regiões do país. Falsos vendedores que se aproximam das pessoas com intuito de aplicar golpes e roubos, deixando muitas vezes prejuízos financeiros e emocionais. Por isso, é fundamental que a população esteja alerta para se proteger dessas situações.

Uma das formas de se prevenir é evitando fazer compras com cartão de crédito em lugares não confiáveis, ou em que não se tem certeza da procedência do vendedor. Além disso, é importante não deixar objetos de valor, como carteiras e celulares, à vista em locais públicos, evitando assim que os criminosos tenham acesso fácil.

Caso seja abordado por um suposto vendedor ou alguém suspeito, é recomendado não oferecer informações pessoais ou financeiras, e sempre desconfiar de propostas muito vantajosas ou que exijam algum tipo de urgência para a compra.

No caso do roubo registrado em Cambé, a vítima pede que caso alguém encontre seus documentos, que estão em nome de Ana Júlia da Conceição, entre em contato com a redação do Portal Cambé pelo WhatsApp (43) 92000-0462. Além disso, informações que possam levar aos falsos vendedores podem ser repassadas através do disk denúncia 181 ou para a Polícia Militar pelo 190.

Fica aqui o alerta para que todos fiquem atentos e se protejam desses tipos de situações, tomando medidas preventivas e sempre denunciando qualquer atividade suspeita às autoridades competentes.