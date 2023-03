Na madrugada dessa sexta-feira (03), um incêndio de grandes proporções atingiu a incubadora da JBS em Rolândia, localizada na AV Atlanta. O fogo se alastrou rapidamente, exigindo a mobilização de bombeiros de toda a região para combater as chamas.

Embora não haja informações sobre feridos, as perdas materiais são consideráveis, com prejuízos estimados em milhões de reais. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas as investigações já estão em andamento.

A JBS esclarece que o incêndio que atingiu na noite desta quinta-feira (02/03) o incubatório da empresa em Rolândia (PR) não deixou feridos e já foi totalmente apagado pelo Corpo de Bombeiros. As granjas parceiras da região terão o abastecimento garantido por outros incubatórios da companhia. As causas do incêndio estão sendo apuradas.

O Presidente do Sindicato da Industria Alimentícia de Rolândia ANDERSON ZANELATO, em contato com o Portal Cambé informou que a JBS já esta realocando os cercas de 150 trabalhadores da incubadora para que estes trabalhadores não percam seus empregos.

Este não é o primeiro incidente do tipo envolvendo a JBS. Em 2020, um incêndio atingiu uma de suas unidades em Mato Grosso do Sul, também causando prejuízos milionários. O episódio reforça a importância de medidas de prevenção e segurança para evitar danos à vida humana e ao meio ambiente, além de prejuízos econômicos significativos para as empresas e a sociedade em geral.