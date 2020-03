Um acidente foi registrado na manhã da última segunda-feira (16/03), por volta das 8h00, na Rodovia Melo Peixoto (BR-369), próximo do Jardim Santa Izabel em Cambé.

De acordo com as informações, E. C. L. S. de 32 anos estava em uma motocicleta HONDA/BIZ 125 KS de cor cinza quando acabou colidindo com um veículo TOYOTA/COROLLA XEI18VVT também de coz cinza.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendida pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ela passa bem.