A Polícia Civil encaminhou uma mulher a Central de Flagrantes, na última quinta-feira (29/08), suspeita de cometer furtos a residências no Cambé II.

No dia 20/08, a Delegacia de Cambé divulgou imagens do circuito de segurança de uma casa onde é possível visualizar uma mulher invadindo uma residência no bairro acima mencionado, onde foi subtraído uma cadeira. As imagens foram divulgadas no Portal Cambé.

Na quinta-feira, um seguidor do Portal Cambé entrou em contato informando que a mulher estava próxima do Centro Cultural, na região central. Uma equipe policial deslocou até o local e em patrulhamento, visualizaram a mesma em um ponto de ônibus, onde acabou sendo abordada. Ela confessou o furto da cadeira e juntamente com os policiais foram até a casa de uma senhora que ela havia doado o produto do furto, já que a senhora ajuda ela.

Diante dos fatos, foi recuperado a cadeira e encaminhada a autora do crime à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.