Os ganhadores dos dois prêmios de R$ 1 milhão sorteados pelo programa Nota Paraná são moradores dos municípios de Paranaguá, no Litoral, e Londrina, no Norte do Estado. Os sorteios de abril e maio – que haviam sido adiados devido à suspensão da Loteria Federal por conta da pandemia – foram realizados nesta terça-feira (14) em Maringá.

Os outros quatro prêmios principais, de R$ 200 mil, saíram para os municípios de Curitiba (2), Maringá e Imbituva. Além desses, foram sorteados duzentos prêmios de R$ 10 mil e 80 mil prêmios de R$ 10. Esta semana os vencedores serão notificados e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

No total, foram sorteados R$ 10 milhões (R$ 5,6 milhões para cidadãos que colocaram o CPF na nota fiscal e R$ 4,4 milhões para instituições da sociedade civil sem fins lucrativos cadastradas no programa).

No caso das instituições, foram 40 mil prêmios de R$ 100 e vinte prêmios de R$ 20 mil (veja relação na tabela abaixo).

R$ 15 MILHÕES EM AGOSTO – No dia 12 de agosto os sorteios de junho e julho serão realizados juntamente com o de agosto, colocando o cronograma novamente em dia. Assim, serão mais R$ 15 milhões em prêmios.

COMO SE CADASTRAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.

*CONFIRA AS INSTITUIÇÕES SORTEADAS QUE RECEBERÃO R$ 20 MIL*

Uopeccan de Umuarama

Unilehu de Curitiba

Associação Iniciativa Cultural de Curitiba

Abrigo de Cães São Francisco de Assis, de Rio Negro

Mão amiga de Francisco Beltrão

Lar Santo Antônio, de Cambé

Congregação dos Oblatos de São José, de Curitiba

Apae de Lindoeste

Apae de Rolândia

Instituto Socioambiental Fica Comigo (curitiba)

Apae Guaratuba

Apae de Iguaraçu

Santa Casa de Campo Mourão

Ação Social São Vicente de Paulo, de Toledo

Centro Social Maria Tilio, de Maringá

Apae de Joaquim Távora

Organização Viver, de Londrina

Guarda Mirim de Loanda

Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba

Lar São Vicente de Paulo, de Cornélio Procópio.