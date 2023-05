Novidade para os moto-entregadores de Cambé!

A Agência do Trabalhador de Cambé esta trazendo um curso imperdível para vocês: Inspeção Preventiva e Pilotagem Defensiva! E a melhor parte? Ele conta com certificado e tem uma carga horária de oito horas aula! 👨‍🎓📜 Tivemos a honra de entrevistar José Rolim (Kid), Gerente do Sine na Prefeitura Municipal de Cambé, e o Vereador Dr. Fernando Lima (União Brasil).

Eles nos explicaram o conteúdo do curso e os benefícios que ele traz para os moto-entregadores. Durante as aulas, você aprenderá sobre a Inspeção Mecânica Preventiva, que ajudará você a garantir a segurança e a manutenção adequada da sua moto. Além disso, serão abordadas as Técnicas de Pilotagem Defensiva, essenciais para enfrentar os desafios do trânsito e evitar acidentes.

Outro ponto importante que será discutido é o impacto da tecnologia no dia a dia dos moto-entregadores. Com o avanço constante, é fundamental estar atualizado e saber como utilizar essas ferramentas de forma segura e eficiente. E não para por aí! No curso, você também terá a oportunidade de dominar sua autoconfiança, algo essencial para lidar com os desafios e se destacar nessa profissão.

Acreditamos que a confiança em si mesmo é a chave para o sucesso! Então, não perca essa chance de se aprimorar profissionalmente e garantir a sua segurança nas ruas de Cambé. Inscreva-se agora mesmo e seja um moto-entregador ainda melhor! 🏍️📚

Para mais informações sobre o curso e como se inscrever, entre em contato com o WhatsApp do SINE (43) 3174-0443. 💪😃

