O Papai Noel chegou em Cambé e trouxe com ele alegria e esperança

A visita mais aguardada do ano aconteceu na noite desta sexta-feira, 10/12. O Bom Velhinho foi recebido com os sorrisos das crianças e pelo prefeito Conrado Scheller que, ao lado de sua família, representando todas as famílias cambeenses, entregou a chave da cidade para o Papai Noel, marcando oficialmente, o início das comemorações natalinas em nossa cidade.

Nos olhos dos adultos e das crianças, foi possível encontrar brilho e encanto, um efeito que naturalmente essa época do ano proporciona mas, com um certo toque adicional de esperança, pois, ainda que com algumas restrições e com as medidas de prevenção à Covid-19, foi possível devolver às famílias cambeenses a essência do Natal que é a vida e a esperança.

📸 Fotos: Gisele Cabrera/Prefeitura de Cambé