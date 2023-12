ONG Viver Promove 4ª Edição do Bazar Trend Viver para apoiar Crianças e Adolescentes com Câncer

No próximo sábado, 09 de dezembro, a ONG Viver, que há 22 anos atua promovendo assistência social e bem-estar a crianças e adolescentes com câncer, promoverá a 4ª edição do Bazar Trend Viver, iniciativa que reúne moda, sustentabilidade e amor ao próximo. A ação consiste em comercializar peças de roupas, calçados e acessórios doadas por influenciadores locais, e destinar o valor arrecadado à Viver.

Nesta edição, doaram suas peças os influencers: Amanda Mellos, Carol Romanini, Cid Ribeiro, Danny Rosolin, Giovana Pawell, Glacimeire Cardoso, Gugu Marchioli, Gustavo Godoy, Julie Bicas, Lu Almeida, Mayka Martins, Marina Sapia, Michele Pessoto, Nádia Moreira, Rafa Lowe, Rafaela Toti, Sara Presoto, Sarita Pfeifer, Solenita Martins, Vinicius Buganza e Weila Moreno.

A 4ª edição do Bazar Trend acontecerá no sábado, 09 de dezembro, das 9 às 16h, no Brechó do Bem, que fica na Rua Ataulpho de Paiva, 234, no Jardim Monções, bem atrás da Sede da Viver.