Operação Corpus Christi resulta em apreensão de mercadorias ilegais na PR-445

Durante a Operação Corpus Christi, realizada pela Polícia Militar do Paraná, através da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), uma significativa apreensão de mercadorias de descaminho foi realizada na tarde deste sábado, na PR-445, entre os quilômetros 81 e 86, próximo a Cambé.

Por volta das 18h00min, as equipes estavam em deslocamento para a realização da operação quando fiscalizaram um ônibus da empresa Rode Rotas, que fazia a linha de Goiânia, em Goiás, para Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante a fiscalização, foram encontrados diversos objetos provenientes do Paraguai, os quais não haviam sido submetidos ao recolhimento de impostos para entrada no Brasil.

Três mulheres foram identificadas como responsáveis pelas mercadorias ilegais. Após a apreensão, as mercadorias, totalizando 18 cosméticos, produtos de higiene, perfumaria e maquiagem, 6 microfones, 9 eletroeletrônicos, 2 Echo Dot, 1 Apple TV 4K e 52 unidades de suplementos (medicamentos), foram conferidas pelos responsáveis e entregues à Receita Federal.

A prática de descaminho consiste em introduzir ou transportar mercadorias estrangeiras no país sem o pagamento dos impostos devidos. Essa ação representa um crime contra a ordem tributária e o comércio exterior, sujeitando os infratores a penalidades legais.

A Polícia Militar do Paraná, por meio da Cia/BPRv/2ª Cia/PRv Rolândia, continua empenhada em realizar operações de combate a ilícitos nas rodovias estaduais, garantindo a segurança e a regularidade das atividades comerciais.