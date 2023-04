Operação de trânsito rodoviário resulta em grande apreensão de drogas e recuperação de veículo roubado na região

Na noite desta sábado 1º de abril de 2023, uma equipe do BPRv/2ªCIA/VOLANTE A. realizou uma operação de trânsito rodoviário na PR 323 Km 21, próximo ao município de Sertanópolis, Paraná. Durante a operação, os policiais avistaram um veículo Voyage de cor cinza com película escura, que não foi possível visualizar os ocupantes, o que levantou suspeita.

Utilizando sinais sonoros e luminosos da viatura, os policiais efetuaram a abordagem do veículo. Desembarcou um indivíduo, posteriormente identificado como o menor M.H.T de 16 anos, que informou imediatamente à equipe que estava transportando maconha. Ao ser feita a revista pessoal, foi constatada a quantidade de 133,200kg (cento e trinta e três quilos e duzentos gramas) de substância análoga à maconha, separado em sete fardos, no porta-malas do veículo.

Ao checar a placa do veículo AWG2B85, foi constatada a fraude veicular, devido ao número de identificação veicular não corresponder à referida placa. O veículo era produto de roubo, conforme boletim de ocorrência U001324/2023.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor infrator e conduzido à delegacia de Bela Vista do Paraíso para providências. A apreensão resultou na recuperação de um veículo roubado e de uma grande quantidade de drogas, contribuindo assim para a redução do tráfico de drogas na região.

Este tipo de operação é fundamental para a manutenção da segurança nas rodovias e combate ao crime organizado. A Polícia Rodoviária trabalha incansavelmente para garantir a segurança dos cidadãos e a tranquilidade nas estradas. A população pode colaborar com as ações policiais denunciando qualquer tipo de atividade suspeita através dos canais de denúncia disponíveis.