Oportunidades de Emprego em Cambé: Confira as Vagas Disponíveis para Quinta-Feira (24/05)

Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, Cambé oferece diversas vagas de emprego em diferentes áreas. Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Alinhador de pneus – 1 vaga aberta Almoxarife – 1 vaga aberta Atendente de lanchonete – 1 vaga aberta Auxiliar administrativo – 2 vagas abertas Auxiliar contábil – 1 vaga aberta Auxiliar de cozinha – 1 vaga aberta Auxiliar de limpeza – 1 vaga aberta Auxiliar de linha de produção – 2 vagas abertas Auxiliar de produção (confecção de roupas) – 1 vaga aberta Borracheiro – 1 vaga aberta Carpinteiro – 1 vaga aberta Costureira em geral – 3 vagas abertas Cozinheiro de hospital – 1 vaga aberta Cozinheiro geral – 1 vaga aberta Encarregado de seção de controle de produção – 1 vaga aberta Ferramenteiro – 1 vaga aberta Frentista – 2 vagas abertas Instalador de antenas de televisão – 1 vaga aberta Instalador de som e acessórios de veículos – 1 vaga aberta Mecânico de motocicletas – 1 vaga aberta Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1 vaga aberta Mestre impressor de off-set – 1 vaga aberta Monitor de transporte escolar – 4 vagas abertas Montador – 1 vaga aberta Montador de arte final – 1 vaga aberta Motorista carreteiro – 1 vaga aberta Motorista de caminhão – 1 vaga aberta Operador de telemarketing ativo – 1 vaga aberta Padeiro – 1 vaga aberta Pintor de estruturas metálicas – 1 vaga aberta Pintor de obras – 1 vaga aberta Recepcionista atendente – 2 vagas abertas Soldador – 1 vaga aberta Torneiro mecânico – 1 vaga aberta Vendedor de comércio varejista – 1 vaga aberta Vendedor interno – 3 vagas abertas Zelador – 1 vaga aberta

Essas são as oportunidades disponíveis em Cambé. Para mais informações sobre cada vaga, requisitos e como se candidatar, é recomendado entrar em contato com a Agência do Trabalhador de Cambé Endereço: Av. Inglaterra, 774 – Centro. Não perca tempo e aproveite essas chances para ingressar ou progredir em sua carreira profissional. Boa sorte!