Ceará vence Londrina por 3 a 1 e consolida sua posição na Série B

Nesta quarta-feira (24), em partida válida pela Série B do Brasileiro, o Ceará conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Londrina por 3 a 1. Com esse resultado, a equipe cearense alcançou os 13 pontos na competição, enquanto o Londrina estacionou nos 10 pontos.

O jogo começou com o Ceará abrindo o placar logo no início, com um gol de Willian Maranhão. O lance passou por revisão do VAR, mas foi confirmado. Aos 16 minutos, o Vozão ampliou sua vantagem com um belo chute de Erick no canto esquerdo do gol adversário. O Londrina tentou reagir com uma cabeçada perigosa de Patrick após cobrança de falta, mas a bola passou perto da trave. Jatobá arriscou um chute rasteiro, mas Bruno, goleiro do Ceará, fez uma defesa importante com o pé. Aos 34 minutos, Nicolas teve uma oportunidade de cabeça, mas mandou a bola por cima do travessão. Pouco depois, Jean Carlos marcou o terceiro gol do Ceará após cruzamento de Chay. Matheus ainda tentou um chute de fora da área, quase marcando para o Londrina.

No segundo tempo, o Londrina teve a primeira chance de perigo, com Iago Dias chutando para fora. As equipes fizeram alterações táticas, mas o ritmo do jogo caiu consideravelmente. Após um primeiro tempo movimentado com três gols e oportunidades de ambos os lados, a segunda etapa foi morna e truncada. Aos 32 minutos, Luvannor tentou o chute, mas foi bloqueado pela defesa adversária. Clinton, do Londrina, ajeitou e finalizou, mas o goleiro Bruno defendeu. No final da partida, Clinton marcou o gol de honra para o Londrina, encerrando o placar em 3 a 1.

Com essa vitória importante, o Ceará consolida sua posição na Série B do Brasileiro e chega aos 13 pontos. No próximo confronto, a equipe enfrentará o Novorizontino no domingo, às 15h30, na Arena Castelão. Vale ressaltar que esse jogo terá restrições de público, sendo permitida apenas a presença de mulheres, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência nas arquibancadas. Já o Londrina terá pela frente o Ituano, no sábado, às 17 horas, fora de casa.